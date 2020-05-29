李克強政府工作報告 「九二共識」被悄悄補進去了

28日下午表決通過的李克強政府工作報告，在涉台部分新補充「九二共識、一個中國和兩岸關係和平發展」等內容。

中評社報導，大陸國務院總理李克強22日作政府工作報告時，涉台部分未見九二共識、一個中國、和平統一等字眼，引發大陸對台立場和政策是否有變的討論。

據知情人士透露，今年政府工作報告在第20頁第2段第1行，補充了「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展」。此一修改在28日下午的十三屆全國人大三次會議閉幕會上已獲表決通過。

李克強28日在記者會上回應台灣問題時稱，他在政府工作報告中已經說了，我們對台的大政方針是一貫的，也是世人共知的。一個中國原則、九二共識都要堅持，同時要堅決反對台獨。

陸委會28日晚間表示，中共再次重申其片面的對台政策主張，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，也非其內政問題。我政府依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定現狀。

陸委會強調，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。蔡總統在就職演說中也闡明，兩岸關係雙方均有責任，對岸必須承擔相對的責任，呼籲對岸理性思考、停止負面打壓作為，在「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動，才能化解分歧。