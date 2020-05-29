李克強提九二共識 陸委會：堅定拒絕一國兩制

大陸總理李克強昨在年度記者會上重申，堅持「一個中國」的原則和反對「台獨」的立場。他強調，「台灣是中國的內政，反對外來干涉，中華民族有智慧和能力解決好屬於自己的問題」。

李克強說，大陸對台的大政方針是一貫的，就是堅持一個中國原則、「九二共識」、反對台獨。在這個政治基礎上，願意與台灣各政黨、團體和人士，就兩岸關係和民族發展對話協商，盡最大誠意和努力推動兩岸和平發展，促進和平統一。

李克強指出，大陸視台灣同胞為手足，血濃於水，重視台灣同胞的福祉，在這次疫情發生後，仍有不少台灣同胞在大陸，但沒有在大陸的台灣同胞，因為感染新冠肺炎而失去生命。「我們也祈福，兩岸同胞都平安健康」。

陸委會昨晚表示，中共再次重申其片面的對台政策主張，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。

今年是大陸「反分裂國家法」制定十五周年，北京方面將於今天上午在人民大會堂舉行一場紀念座談會，中共領導人將出席座談會並發表涉台談話。

在大陸全國人大才表決通過制定港版國安法之際，又高調召開「反分裂國家法」座談會，大陸涉台專家表示，座談會主軸將以中共總書記習近平去年在「告台灣同胞書」四十周年的講話精神為重點。