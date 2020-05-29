外長「中共恐動武論」 國防部：國軍不盲動

外交部長吳釗燮接受美媒訪問，公開宣稱中國大陸若在港實施國安法，下一步可能對台動武，國防部副部長張哲平昨天坦承事前並不知此事，而國防部建構完整聯合情監偵系統，掌握相關徵候，「我們不會因為任何一個人說了一句話，就會有所謂盲動」；但他進一步強調，對軍人而言，中共從未放棄以武力犯台，只是時機問題，國軍整備作為，都在為此作準備。

國民黨立委江啟臣昨在立法院質詢，吳釗燮所謂中共下一波可能對台動武的說法，發言前理應與國安高層或國防部作資訊統整，國防部事前是否曾掌握？國防部現行戰備是否有升級？

張哲平回應表示，他不知道此事有無問過國防部長嚴德發，但他個人事前不知情。而國軍戰備訓練與應處規畫一直都在研討。他說，國軍戰備現在沒有升級的作為，但有彈性規畫。

江啟臣進一步詢問，美方在台海附近軍事動態情勢有無拉高？他認為蔡政府透過外長向國際宣達這個訊息，必須有所本。張哲平回應說，美國機艦在附近巡弋密度確實有增加。

但他也說，我們不會因為任何一個人說了一句話，就會有所謂盲動，必須要有徵候。江啟臣追問，意思是「外長亂講話？」張哲平則澄清，「可能我表達方式不對」。