聽新聞
test
0:00 / 0:00
回應李克強涉台談話 陸委會：北京當局必須面對事實
針對大陸國務院總理李克強今（28）日在記者會上的涉台談話，陸委會晚間表示，中共再次重申其片面的對台政策主張，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。
陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，也非其內政問題。我政府依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定現狀。
陸委會強調，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。蔡總統在就職演說中也闡明，兩岸關係雙方均有責任，對岸必須承擔相對的責任，呼籲對岸理性思考、停止負面打壓作為，在「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動，才能化解分歧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言