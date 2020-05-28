回應李克強涉台談話 陸委會：北京當局必須面對事實

針對大陸國務院總理李克強今（28）日在記者會上的涉台談話，陸委會晚間表示，中共再次重申其片面的對台政策主張，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，也非其內政問題。我政府依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定現狀。

陸委會強調，台灣人民長期以來已堅定拒絕對岸提出的「一中原則」與「一國兩制」，北京當局必須面對事實。蔡總統在就職演說中也闡明，兩岸關係雙方均有責任，對岸必須承擔相對的責任，呼籲對岸理性思考、停止負面打壓作為，在「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動，才能化解分歧。