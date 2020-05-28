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回應台「救援行動」 國台辦：警告台灣停止趁火打劫

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國台辦發言人馬曉光。圖／新華社資料照片
中共國台辦發言人馬曉光。圖／新華社資料照片

針對蔡英文總統和民進黨宣布要對香港民眾發出「救援行動」，中共國台辦發言人馬曉光28日指出，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞。警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。引黑暴勢力入臺只會禍及臺灣民眾，搬起石頭砸自己的脚。

據新華社，馬曉光應詢表示，關於中共全國人大涉港决定，中方日前已表明嚴正立場。他想強調的是，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞。一段時間以來，「台獨」和「港獨」勢力相互勾連，圖謀搞亂香港、分裂祖國的行徑引起海內外中華兒女共同義憤與堅決抵制。民進黨當局歪曲事實，不斷瘋狂攻擊污蔑全國人大涉港决定，再次暴露其政治操弄香港局勢、攻擊「一國兩制」、謀求「台獨」分裂的險惡用心，嚴重損害港臺兩地同胞的利益福祉。

馬曉光表示，激進暴力分子一系列違法行徑理應依法受到制裁。中方依法防範、制止和懲治危害國家安全的違法犯罪行為，是為了更好保障香港群眾的生命財產安全與基本權利和自由，更好地落實「一國兩制」。警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。「引黑暴勢力入臺只會禍及臺灣民眾，搬起石頭砸自己的脚」。

蔡英文總統日前表示，行政院將組成專案對香港提出人道救援行動方案，由陸委會負責與各部門協調相關資源，對港人的居留、安置進行完整規劃，陸委會將在最短時間之內推出規劃。

香港 民進黨 馬曉光

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