美國務卿認定香港已無法自治 陸駐港公署：嚴正批駁

美國國務卿龐培歐昨日表示，香港已不具備高度自治狀態，不再有理由享有1997年7月之前美國法律給予香港的待遇，對此大陸外交部駐港公署發言人表示，反對龐培歐的說法，並拿《香港政策法》說事，誣衊香港國安立法損害香港自治和自由，威脅制裁、阻撓，「予以嚴正批駁」。

據港媒星島日報報導，該發言人表示，美方對國安立法損害香港高度自治和自由的指責是造謠誣衊，是對「一國兩制」方針的蓄意歪曲。國家安全立法是北京的權力和責任，不屬於香港的自治範圍。

該發言人指出，美方一方面自己國安立法密不透風，無所不用其極，另一方面卻利用其國內法對陸方堵塞國安漏洞的合理合法舉措污名化、妖魔化，甚至以制裁相威脅，「蠻橫之極、無理之極、無恥之極」。這是對香港事務和中國內政的赤裸裸干預，對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏，充分暴露出美方徹頭徹尾的雙重標準和強盜邏輯。

該發言人說，美方聲稱數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國大陸社會制度，其打「香港牌」、利用香港作為橋頭堡對中國大陸進行分裂、顛覆、滲透、破壞的險惡用心不打自招。這從反面證明大陸全國人大決定制定「港版國安法」、堅決堵住國家安全漏洞勢在必行，刻不容緩。

該發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。陸方落實「一國兩制」和制定「港版國安法」的決心堅如磐石。大陸外交部駐港公署敦促美方恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政。如果美方一意孤行，必將遭到一致反對和堅決反制。