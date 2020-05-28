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共軍稱美艦馬斯廷號今「闖入西沙」 陸方警告驅離
據中共軍方微信公號「南部強軍號」5月28日發布消息稱，中共解放軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，5月28日，美海軍「馬斯廷」號驅逐艦未經中國政府允許，「非法闖入我西沙領海」。
據發布，中共解放軍南部戰區海空兵力全程對美艦進行監視查證、警告驅離。「美方挑釁行為嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反有關國際法準則，嚴重破壞南海地區和平穩定，是赤裸裸的航行霸權行徑。」
共軍稱，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，美方罔顧國內民眾生命安全，不把精力放在本國疫情防控上，不為國際抗疫做有益的事，卻萬里迢迢派軍艦到南海來耀武揚威、挑釁滋事，充分暴露美方說一套做一套的虛偽本質，充分證明美軍是破壞南海地區和平穩定的禍亂之源。
共軍並稱，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決履行職責使命，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。
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