聽新聞
test
0:00 / 0:00
中美多事之秋 中共首艘自製航母山東艦首次出海訓練
據央視27日播出的《軍事報導》消息，中國首艘國產航母山東艦正在某海域執行試驗訓練任務。
時值中美關係多事之秋，中共人大表決通過港版國安法有關決定草案，美方則揚言出手反制，中美情勢升溫，山東艦出海引起關注。
據報導，中共總書記習近平26日的講話，在解放軍和武警部隊引起強烈反響。正在某域執行試驗訓練任務的山東艦，第一時間組織官兵學習討論習近平講話精神。
山東艦副艦長李永玄表示，習近平在講話內容中強調，今年是十三五規劃的收官之年，要採取超常措施，克服疫情影響，集中力量打好規劃落實攻堅戰。對航母官兵來說，就是要盡早形成單艦整體能力，盡早融入編隊作戰體系。努力把航母建設成為一艘能打仗，打勝仗的戰鬥航母。
據香港文匯網報導，山東艦25日離開大連造船廠碼頭，展開航行試驗訓練任務。自去年底在三亞交付入列後，山東艦於今年元旦返回大連，堅持防疫訓練兩不誤的組訓方式，今次離港也是其年內首度出海航行。
遼寧海事局此前發布航警訊息顯示，自5月25日8時至6月2日8時，在黃海北部四點聯機海域內有軍事任務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言