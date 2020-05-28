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中美多事之秋 中共首艘自製航母山東艦首次出海訓練

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
山東艦今年首次出海訓練。圖／央視截圖
山東艦今年首次出海訓練。圖／央視截圖

據央視27日播出的《軍事報導》消息，中國首艘國產航母山東艦正在某海域執行試驗訓練任務。

時值中美關係多事之秋，中共人大表決通過港版國安法有關決定草案，美方則揚言出手反制，中美情勢升溫，山東艦出海引起關注。

據報導，中共總書記習近平26日的講話，在解放軍和武警部隊引起強烈反響。正在某域執行試驗訓練任務的山東艦，第一時間組織官兵學習討論習近平講話精神。

山東艦副艦長李永玄表示，習近平在講話內容中強調，今年是十三五規劃的收官之年，要採取超常措施，克服疫情影響，集中力量打好規劃落實攻堅戰。對航母官兵來說，就是要盡早形成單艦整體能力，盡早融入編隊作戰體系。努力把航母建設成為一艘能打仗，打勝仗的戰鬥航母。

據香港文匯網報導，山東艦25日離開大連造船廠碼頭，展開航行試驗訓練任務。自去年底在三亞交付入列後，山東艦於今年元旦返回大連，堅持防疫訓練兩不誤的組訓方式，今次離港也是其年內首度出海航行。

遼寧海事局此前發布航警訊息顯示，自5月25日8時至6月2日8時，在黃海北部四點聯機海域內有軍事任務。

習近平 港版國安法

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