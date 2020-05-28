梁振英斥美國忽然關心港人 台灣佔便宜榨取利益

美國國務卿龐培歐，認為香港不再維持高度自治，不應享有美國賦予的特殊待遇，中共全國政協副主席、香港前特首梁振英，28日在社交網站臉書接連發文，批評美國對港人「忽然關心」、台灣抽水（佔便宜），企圖藉香港問題榨取利益。

星島日報報導，梁振英批評龐培歐，將今天的香港和英治時期的香港比較，是堆砌託詞，反而指出大批香港人在港英管治下，被未經審訊而長期監禁、被遞解出境，報章被查封，梁振英並反問：「當時美國政府何曾關心過香港人的自由？美國政府想我們仿效英國政府的手法嗎？」

梁振英認為，美國對香港人的「忽然關心」無關香港人的福祉，只是企圖藉著香港問題榨取利益，向美國出賣大陸國家安全的的香港人下場未卜先知。

之後，梁振英又再發文批評「台灣抽水」，指台灣陸委會主委解釋就香港問題提出的「人道救援行動方案」，卻遺漏早已立了國安法的澳門，更反問「有一百萬台灣同胞在大陸居住，不要『人道救援』嗎？」。