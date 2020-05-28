快訊

「胖達人」麵包摻香精法院判賠538萬元 但小S免賠！

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸反分裂國家法15周年明辦座談 中共領導人參加

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國家主席習近平可能出席廿九日中共「反分裂國家法」十五周年紀念座談會。（法新社資料照片）
中共國家主席習近平可能出席廿九日中共「反分裂國家法」十五周年紀念座談會。（法新社資料照片）

廿九日上午十點中共將在北京人民大會堂召開中共「反分裂國家法」制定十五周年紀念座談會，中共國家領導人將出席座談會並發表重要講話。消息稱，中共國家主席習近平可能出席，會中將重申對台堅持「九二共識」反「台獨」和兩岸深度融合發展原則。

大陸涉台專家表示，明天的座談會，將圍繞著中共總書記習近平去年元月二日「告台灣同胞書發表四十周年」講話精神進行。

習近平當時談話提出五大對台政策重點，實現和平統一目標、 一國二制下的統一方案、堅持一個中國原則、並再次強調「一國二制」、深化兩岸發展及增進兩岸和平統一認同。習強調，不給台獨活動留下任何空間，嚴重反對台獨的分裂活動，一個中國原則是公認的國際關係原則，習近平再次強調和平統一、中國人不打中國人。

習提出研究「一國兩制」在台灣的具體實現形式，曾引起台灣朝野巨大震動和反對。

兩會期間有專家透露，大陸涉台法律「會有新安排」。他說，目前，中共「憲法」中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢。

中共《反分裂國家法》是在2005年3月14日舉行的中共第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。當天在通過後就經時任中共主席胡錦濤簽署並立即予以實施。

中共 習近平 台獨

延伸閱讀

控制香港只是開始！中國不再為自己的獨裁愧疚，下一步是什麼？

一場戰「疫」 傷中國夢

國安人士：習近平恐對台再提「地動山搖」說

防疫貢獻世界 陳時中：爭取進WHO不用卑躬屈膝

相關新聞

大陸30年來第三次修正著作權法 四大亮點值得關注

2020年4月26日，大陸《著作權法修正案（草案）》提交十三屆全國人大常委會第十七次會議審議。4月30日，《著作權法修正案（草案）》全文在中國人大網公開向社會公開徵集意見。

梁振英斥美國忽然關心港人 台灣佔便宜榨取利益

美國國務卿龐培歐，認為香港不再維持高度自治，不應享有美國賦予的特殊待遇，中共全國政協副主席、香港前特首梁振英，28日在社...

「港區國安法」決定通過 李克強：使一國兩制行穩致遠

中共全國人大三次會議28日以高票表決通過「港區國安法」的決定，大陸國務院總理李克強在28日中外記者會上表示，這代表要使一...

中美多事之秋 中共首艘自製航母山東艦首次出海訓練

據央視27日播出的《軍事報導》消息，中國首艘國產航母山東艦正在某海域執行試驗訓練任務。

共軍稱美艦馬斯廷號今「闖入西沙」 陸方警告驅離

據中共軍方微信公號「南部強軍號」5月28日發布消息稱，中共解放軍南部戰區新聞發言人李華敏表示，5月28日，美海軍「馬斯廷...

李克強：堅持「九二共識」 堅持反對「台獨」

由於今天兩會和「520」很接近，大陸將如何開展現階段對台政策？中共總理李克強今天在兩會記者會中表示，堅持「一個中國」的原...

政協閉幕／汪洋推中國式民主 布局「後川普時代」

中國全國政協第13屆三次會議昨天閉幕，中國全國政協主席汪洋在會上表示，「中國式民主」的特色和優勢在國家治理中發揮了重要作用，政協要為實行「中國式民主」作出貢獻

陸反分裂國家法15周年明辦座談 中共領導人參加

廿九日上午十點中共將在北京人民大會堂召開中共「反分裂國家法」制定十五周年紀念座談會，中共國家領導人將出席座談會並發表重要...

黑龍省江牡丹江市疫情反覆 停課、封客運站

黑龍江省牡丹江市的新冠肺炎疫情出現反覆。黑龍江省最近兩天新增7例無症狀感染者，均為牡丹江市報告。澎湃新聞報導，25日，剛剛複課的牡丹江市高三學生再度停課；27日凌晨，牡丹江市公路客運總站停運。

美前駐港總領事：政界對中敵意 凌駕對港顧慮

針對中國推動制定「港版國安法」，港媒今天引述美國前駐港總領事包潤石表示，美國政界存在欲阻北京「為所欲為」的跨黨共識，這股...

港版國安法 港媒：違法者不移送中國大陸審判

香港南華早報今天引述消息人士說，未來觸犯「港版國安法」的違法者，不會被移送至中國大陸審判；此外，新法將納入香港法律體系之...

夏寶龍談港版國安法：中央底線被觸碰 忍了很久

中國國務院港澳辦主任、全國政協副主席夏寶龍27日聲稱，中國中央制定「港版國安法」，是因為香港「非法占中、旺暴（旺角事件）...

熱門新聞

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

港版國安法掀逃難潮？港女自訴「不想移民台灣」

港版國安法秒速通過 中共人大2878贊成1反對6棄權

美媒：取消香港特殊地位 恐傳遞「香港敗局已定」訊號

中共人大通過港版國安法 1票反對6票棄權

路透：香港若斷送特殊貿易地位 2兆貿易受重創

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。