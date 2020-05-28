陸反分裂國家法15周年明辦座談 中共領導人參加

廿九日上午十點中共將在北京人民大會堂召開中共「反分裂國家法」制定十五周年紀念座談會，中共國家領導人將出席座談會並發表重要講話。消息稱，中共國家主席習近平可能出席，會中將重申對台堅持「九二共識」反「台獨」和兩岸深度融合發展原則。

大陸涉台專家表示，明天的座談會，將圍繞著中共總書記習近平去年元月二日「告台灣同胞書發表四十周年」講話精神進行。

習近平當時談話提出五大對台政策重點，實現和平統一目標、 一國二制下的統一方案、堅持一個中國原則、並再次強調「一國二制」、深化兩岸發展及增進兩岸和平統一認同。習強調，不給台獨活動留下任何空間，嚴重反對台獨的分裂活動，一個中國原則是公認的國際關係原則，習近平再次強調和平統一、中國人不打中國人。

習提出研究「一國兩制」在台灣的具體實現形式，曾引起台灣朝野巨大震動和反對。

兩會期間有專家透露，大陸涉台法律「會有新安排」。他說，目前，中共「憲法」中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢。

中共《反分裂國家法》是在2005年3月14日舉行的中共第十屆全國人民代表大會第三次會議通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。當天在通過後就經時任中共主席胡錦濤簽署並立即予以實施。