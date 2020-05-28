黑龍省江牡丹江市疫情反覆 停課、封客運站

黑龍江省牡丹江市的新冠肺炎疫情出現反覆。黑龍江省最近兩天新增7例無症狀感染者，均為牡丹江市報告。澎湃新聞報導，25日，剛剛複課的牡丹江市高三學生再度停課；27日凌晨，牡丹江市公路客運總站停運。

據牡丹江官方消息顯示，牡丹江出現與境外輸入病例關聯的無症狀感染者後，當地相關負責人做了書面檢查。

據「黑龍江政務」微信公號消息，4月30日，黑龍江省委副書記、省長、省政府黨組書記王文濤主持召開省政府黨組會議。該會議通報了牡丹江近日因對密切接觸者居家隔離管理不力，多人聚餐，致使新增4名與境外輸入病例關聯無症狀感染者，省疫情防控指揮部責令牡丹江疫情防控指揮部主要負責人寫出書面檢查。

5月25日，牡丹江市新增2例無症狀感染者，高三年級學生上午復課後下午再次停課。

5月27日凌晨，牡丹江市公路客運總站官方微信號發布消息，稱為全力做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，按照市政府要求，牡丹江市公路客運總站自2020年5月27日0時起臨時關閉營運，恢復運營時間另行通知，請您關注官方微信公眾號或撥打服務熱線諮詢。