政協閉幕／汪洋推中國式民主 布局「後川普時代」

中國全國政協第13屆三次會議昨天閉幕，中國全國政協主席汪洋在會上表示，「中國式民主」的特色和優勢在國家治理中發揮了重要作用，政協要為實行「中國式民主」作出貢獻。另全國政協也選出了新任祕書長李斌，65歲的李斌成為中國首位全國政協女性祕書長。

汪洋並在大會中表示，政協要提升專門協商機構的制度效能，推進具有共同思想政治基礎、共同目標追求、共同根本利益的政治共同體建設，更好為國家治理添助力、增合力。

汪洋強調，形勢愈複雜、任務愈艱巨，就愈需要政協更好地把作風之實和履職之能結合起來，防止和克服形式主義、官僚主義，努力做到建言資政有用、凝聚共識有效，要改進工作作風，強化問題導向，反對「走過場、講形式」的做派，拒絕蜻蜓點水式的調研，力戒講大話、唱高調式的建言。

同時，還要增強當好專門協商機構成員的基本功，多讀書、讀好書、善讀書，把握政協工作規律和協商的方法要義，善於運用互聯網、大數據等現代履職手段，增強資政建言的前瞻性、精準性，提升凝聚共識的針對性、有效性。

李斌當選政協第13屆全國委員會秘書長

多維新聞分析，汪洋此時提出推行「中國式民主」有三重含義。一是具體化四中全會裡提及的「治理體系和治理能力現代化」；二是為「後川普時代」做備戰布局；三是象徵中國已經結束鄧小平「摸著石頭過河」時代。

昨天政協閉幕的首項議程是選舉新任祕書長，由現任中國全國政協副主席李斌當選，成為首位全國政協女管家。李斌出生於1954年10月，吉林大學經濟學博士，曾任安徽省長等職。李斌是接替被視為中共總書記習近平親信的中國國務院港澳辦主任夏寶龍所留下的職務。夏寶龍將全力關注港澳事務。

政協閉幕後，中國第13屆全國人大三次會議也將於今天下午在北京閉幕，閉幕會上有九個表決案，其中「港版國安法」最受關注。人大會議閉幕後，中國總理李克強將舉行年度視訊記者會。