香港人道專案與過去有何不同？ 陳明通：政府站出來了！

政府規劃「香港人道援助行動專案」與過去協助港人最大的不同何在?陸委會主委陳明通表示，最大的不同是「政府站出來了！」由政府主導，陸委會作跨部會協調，並委託政府設立的法人機構來執行公私協力。而法人機構是指台港策進會。

陳明通今日表示，「香港人道援助行動專案」有四個原則，四個原則包含政府主導、陸委會作跨部會整合、政府成立的法人機構執行整合民間跨部門的公私協力，與政府編列預算挹注經費。專案大約一個禮拜內出來。

陳明通今日赴立院做關於香港的專題報告並備詢，他在中場時間接受媒體的訪問。

陳明通指出，外界對總統蔡英文提《港澳條例》第60條是切割是錯誤解讀。過去在政治上把香港當成第三地，「港版國安法」加給香港，讓香港的高度自治含金量下降，且執行國安是港府的意志還是北京的意志？

陳明通指出，北京的國安意志是要統一台灣，消滅中華民國，對我國安有疑慮，這時《港澳條例》第60條是對港府將來的情勢，我方是否繼續要將香港當作第三地，這要進行評估。《港澳條例》第60條是針對港府將來的作為有沒有危害到我方的國家安全；《港澳條例》18條是針對港人想要到台灣來，我們有一個整體方案。這是兩條腿走路。

媒體進一步詢問，政府有沒有要把香港人民當作大陸人民，陳明通說，這完全是錯誤的理解。至於《港澳條例》第18條需不需要修法？陳明通指出，18條的立法不需要去修改。