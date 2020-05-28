香港13天本地零確診 專家：建議取消限聚

香港昨天新增1宗新冠病毒的確診輸入個案，患者是24歲留學美國的男生，26日由美國返港，令確診個案累計增至1067宗。此外，香港已連續13天本地零感染，政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，若至下月4日仍沒有新增本地個案，應可取消限聚令。

文匯報報導，新增確診個案的男生早於上月10日開始發病，有流鼻水病徵，而他26日自美回港後被送往富豪東方酒店進行病毒檢測，確診後已轉送往伊利沙伯醫院，患者並無密切接觸者。

另外，上限八人的限聚令下月4日屆滿，而至昨日為止，香港已連續13天沒有新增本地確診個案，許樹昌認為如果直到下月4日本地保持本地零感染，顯示疫情受控，可以取消限聚令，餐廳大可回復坐12人，讓生活逐步回復正常，但市民仍要注意手部清潔，人多時戴口罩。

報導說，香港機場的乘客轉機服務亦會於6月1日起適度恢復，許樹昌稱，由於不少國家及地區採取措施禁止發燒旅客上機，轉機者一般數小時內過關，認為可恢復轉機服務，唯一要留意是有否旅客仍在潛伏期或未有病徵而帶病毒，但相信只要全程戴上口罩、有溫度監測及填寫健康申報表，應該可以監察到這些人。