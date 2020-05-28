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陸港澳辦主任：中共中央對香港已經「忍了很久」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社）
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（中新社）

中共全國人大預計今日下午決通過「港版國安法」決定草案，據香港文匯報報導，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍27日在會見全體港區全國政協委員時表示，中共中央「已忍了很久」。預計今後這段時間香港會受到衝擊，甚至出現更壞情況，但都不會動搖中共中央訂立港區國安法的決心。

文匯報稱，夏寶龍27日下午在中共全國政協13屆三次會議閉幕會後，在人民大會堂會見了全體港區全國政協委員。中共全國政協副主席董建華、全國政協副主席梁振英、國務院港澳辦副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧等人也參加會面。

報導稱，這次會面歷時約1小時30分鐘，夏寶龍先聽取全國政協常委唐英年、全國政協委員黃志祥和龔俊龍的發言，之後夏寶龍發表了長達60分鐘的「重要講話」。

文匯報引述出席的港區全國政協委員引述稱，夏寶龍重申中共中央出手訂立港區國安法的三個原因：

一、守護「一國兩制」初心、保障香港繁榮穩定、人民生活安定；

二、打擊極少數搞「港獨」、黑暴等亂港分子；

三、香港非法「佔中」、「旺暴」到「黑暴」已觸碰了中共中央底線，中共中央亦忍了很久，加上港人和14億大陸人民都要求中共中央出手。

有政協委員引述，夏寶龍在講話中充分表達中共中央對港區國安法立法的決心，指出這是中共中央的權力和責任，不屬於香港特區的自治範圍。

引述指出，夏寶龍在會面中還對港區委員提出幾點希望：希望委員珍惜榮譽，緊守使命，支持特區政府、宣傳人大決定、支持立法工作；希望委員提高認識、站穩立場、堅定跟隨中共中央政策，擁護「一國兩制」；希望委員要做有政治責任感的委員，敢於發聲、勇於鬥爭，打好這一場「香港保衛戰」。

中共 港版國安法 香港

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