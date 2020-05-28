立委座談 台商哀嘆：情何以堪

海基會將於六月五日召開董監事會議，國安會前秘書長李大維屆時將就任海基會董座，陸委會副主委邱垂正則將兼任海基會秘書長。

邱垂正將兼任海基會秘書長

過去由陸委會副主委兼任海基會秘書長的例子屢見不鮮，被形容是「海陸一條鞭」的指揮體系，蔡政府首任海基會秘書長，即是由陸委會前副主委張天欽兼任。由於邱垂正目前已身兼海基會副董事長，因此當天將由李大維建議提名他為秘書長，經會議通過即可。

在國民黨大陸事務部前主任周繼祥卸任後，國民黨推薦新任大陸事務部主任左正東為海基會董事。

立法院內政委員會昨也考察海基會並與台商座談，與會的台企聯常務副會長、深圳台商協會會長陳忠和在會中表示，當初總統蔡英文競選承諾是要保持現狀，台商也期盼能在保持現狀的情況下改善兩岸關係，但目前的情況看，「大陸台商真的是情何以堪？」

陳忠和說，大陸的台商與世界各地的台商都一樣，是在為台灣的經濟力作擴展與耕耘。他懇請陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月與執政部門，不應該將大陸各地的台商們與世界各地的台商做區隔。

陳忠和強調，政府不能只要大陸台商為台灣賺一千多億美元的外匯，而不重視維護大陸台商權益。

有多位台商會長反映，現今兩岸只開放北京、上海、廈門、成都四個航點，惟目前疫情已逐步獲得控制，台商最密集的珠三角及長三角地區直航航班仍未恢復，加上現有直航航點之檢疫政策對外地台商不甚方便，造成許多台商迄今仍未便返回大陸工作。僅珠三角就有約五、六千名台商與台幹還未返回大陸復工。

與會台商強調，台商及台籍員工都有往返兩岸的實際需求，希望能建立兩岸商務人士的便捷檢疫措施，縮短隔離檢疫的時間；並希望逐步復航，優先考量恢復南京及深圳（或廣州）航點，便利台商返回工作崗位。

陳明通對此並未明確允諾，僅表示將向疫情指揮中心反映。

陳明通在致詞時表示，近年來大陸的投資環境出現大幅變化，近期遭逢美中貿易戰與肺炎疫情衝擊，對大陸經濟與全球供應鏈造成影響。為此，部分台商決定回台投資，以分散布局，降低單一生產基地的投資經營風險。政府相關部門陸續推出多項紓困方案，振興經濟，鼓勵台商回台，期望能夠協助台商度過中美貿易戰與疫情衝擊。