俄駐華大使證實 將在武漢設總領事館

俄羅斯駐華大使傑尼索夫日前表示，一旦資金就位，俄羅斯就將在武漢開設總領事館。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯和中國在兩國領導人的見證下於2015年9月簽署俄羅斯在武漢和中國在喀山設立總領事館的政府間協議。

傑尼索夫在記者會上說，「武漢市對我們來說非常熟悉，甚至還沒有武漢市的時候就知道，當時叫漢口。從19世紀末漢口就有了我國設立的總領事館。俄羅斯外交部已經決定恢復在武漢設立總領事館。我們希望，當國家預算允許這樣做的時候，我們一定恢復我國在武漢市的歷史存在。」

傑尼索夫補充表示，湖北省有俄羅斯專家工作的工業項目，不僅在武漢，在其他城市也有。

據報導，傑尼索夫說，「我們希望這些人員盡快重返自己的工作崗位，繼續在機械製造、化工等中俄聯合項目工作。」

報導指出，傑尼索夫說，有很多俄羅斯學生在武漢高校學習，有些人在疫情初期有機會卻放棄回國，而是選擇留在武漢與中國朋友共克時艱，其中部分人員成為志願者，協助抗疫工作。

傑尼索夫補充說，「我一直期待著著能夠訪問武漢市。應當指出，武漢還是一座擁有中俄共同軍事歷史的城市，蘇聯志願飛行員30年代末在那裡參加了抗擊日本侵略者的戰鬥。中國朋友一直在紀念兩國共同的英雄，我們對此心懷感激。」