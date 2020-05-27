巨資買獸首捐給政府 何鴻燊被譽「愛國商人」

賭王何鴻燊在港澳相繼回歸後，何鴻燊不斷以實際行對向北京表達效忠。2001年，何鴻燊在得知北京申辦2008年奧運會成功後，隨即捐款贊助奧運場館之一的國家游泳中心興建。另外，他生前曾兩度出手，於2003年據傳斥資600萬港元買下流失海外的圓明園大水法豬首，以及在2007年以6910萬港元買下馬首銅像，並轉贈送予中國官方，獲得「愛國商人」稱號。

綜合媒體報導，2003年9月，何鴻燊他向中華搶救流失海外文物專項基金會的「國寶工程」捐款，透過基金會從一名美國私人收藏家手中買下豬首銅像，之後將價值600多萬港元的圓明園豬首銅像捐贈給保利藝術博物館。

據報導，2007年9月，何鴻燊再以6910萬港元，從蘇富比拍賣拍賣會上購得圓明園馬首銅像。2019年11月，為慶祝中華人民共和國成立70周年和澳門回歸20周年，何鴻燊宣布將圓明園馬首銅像捐贈給國家文物局。

據知此交易刷新了當年中國清代雕像在全球的最高成交價，何鴻燊曾表示成交價雖比預期為高，但他豪氣說：「為了能讓國寶回家，一切都是值得的」。