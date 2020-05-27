蔡總統提「中華民國台灣」 陸學者警告：引火自焚

蔡英文總統就職演說再提「中華民國台灣」。廈門大學台灣研究院教授劉國深指出，以「中華民國台灣」取代「中華民國」，是挑戰底線的「謀獨」把戲，民進黨當局「台獨邊緣政策」終將引火自焚。

《環球網》27日刊登劉國深的文章指出，「近來，民進黨當局領導人重提所謂『中華民國台灣』政治符號，意在繼續推進『漸進台獨』，並可能成為『正名制憲』、『法理台獨』的前奏，必將造成嚴重後果。」

劉國深稱，「中華民國台灣」是民進黨內一些「台獨」人士的「創造發明」，其本質是讓「台獨」借殼上市，具有很強的欺騙性和迷惑性。

他指出，1949年10月1日中華人民共和國宣告成立後，偏安一隅的台灣當局雖繼續使用「中華民國」和「中華民國政府」的名稱，但充其量只是中國領土上的一個地方當局。

但兩岸統一前，「中華民國」及其所代表的「一中」意涵，對於維護兩岸的歷史及法理連接仍有其現實意義。

劉國深表示，「中華民國台灣」論意欲割斷這種連接，其欺騙性和迷惑性就在於，表面上把「台灣」和「中華民國」聯結在一起，實際上從時間上和空間上割斷了「中華民國」與大陸的連接。

這個「中華民國」已不再是成立於1912年「領土及於大陸」的「中華民國」，其時間上局限於1949年以來，空間上局限於台澎金馬。劉國深認為，蔡總統「520」就職講話已非常清晰地說明了這一點。

今年雖是中華民國109年，但蔡總統就職演說中的表述卻是： 「過去70年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。」

劉國深認為，蔡總統這種說法，「這既可安撫『中華民國派』，又可向部分『獨派』交差，能夠滿足台灣內部消費，具有一定的政治市場。」

他指出，從本質上說，「中華民國台灣」與「中華民國」具有完全不同的政治屬性。「中華民國台灣」的提法是分裂國家領土主權的政治花招。

劉國深表示，用「中華民國台灣」取代「中華民國」，兩岸政治關係的性質將發生重大變化，危及國家主權和領土完整，大陸將不得不採取一切必要措施，維護兩岸同屬一個國家的法理和政治現狀。

劉國深強調，隨著大陸綜合實力快速增長，「已經具備在物理方面解決台灣問題的條件和能力」。一旦兩岸關係出現重大變化，除武力解決方案，大陸還可以運用政治、經濟、法律、社會、外交等手段對台灣實施「治理」。

他警告，「如果民進黨當局失去理性，逾越法理和政治底線，其結果只能是加快兩岸完全統一的進程。」