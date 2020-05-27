李義虎：要警惕「台獨」會把香腸愈切愈大塊

北京大學台灣研究院院長李義虎指出，目前中美關係處於一個「重要的關口」，「疫情因素」顯然是後疫情時代中美關係中一個新添加的異數，影響美國對台政策及其在台灣問題上的作為，美國會更看重台灣問題牽制或在前沿遏制中國的戰略價值，在未來較長時間內反覆打「台灣牌」，包括在眼下疫情的關鍵時刻也打「台灣牌」。

他對中評社表示，有三大背景：一是美國對華政策的戰略基礎和基本定位早已發生重大轉折性變化，中美進入新的戰略博弈時期。二是中美貿易戰已經完全開打，這其實是美國完成對華戰略定位調整後的一個起手式。三是新冠疫情對中美關係的影響，後疫情時代中美關係中一個新添加的異數。

身兼中共全國人大代表的李義虎指出，自歐巴馬時期到川普，美國採取的是典型的離岸平衡戰略，而不是為台灣火中取栗的政策，離岸平衡是因為美國實力不夠了，它必須在遠一點的地方實行控制、平衡的做法。台灣對此應該看清楚，否則會給自己帶來重大的不利後果。總的來說，美國對台政策一個是要打「台灣牌」，一個是在戰略上採取離岸平衡，主要用意是保護、維持美國在亞太地區的戰略利益，而不是台灣的利益，尤其不是台灣有人夢想的利益。

同時，他指出，民進黨當局主動迎合美國、聯美抗中最大的風險在於可能找不到自己在後疫情時代的位置，台灣當政者最大的問題就怕在亂局中看錯了方向，走錯了路。

至於大陸應如何應對，李義虎認為，大陸要警惕的是蔡英文借助執政機會推行「漸進式台獨」，警惕島內「台獨」勢力借助內外大小氣候的變化推動「激進式台獨」，更要警惕這兩股逆流的配合與合流引發新的台海危機。在美國對台政策調整的情況下，在中美貿易戰和新冠疫情期間中美關係惡化的情況下，台灣「台獨」勢力一定會產生新的不切實際的幻想，激活所謂的「美國夢」和「台獨夢」，由此搞出一些「公投」、「正名」之類的「激進式台獨」舉動，給台海局勢和兩岸關係投入不確定的、甚至是動蕩的因素。

因此，大陸方面需要採取實際步驟和行動，打掉蔡英文當局和島內分裂勢力的「台獨」幻想和挾洋自重的心理，壓縮「台獨」的想象空間和活動空間。對「中華民國台灣」，需要從法理上、學理上予以批判，視其與其他「法理台獨」動作的關聯進行嚴厲反制。雖然這可能會牽扯大陸更多精力、時間，但在維護國家主權和領土完整的原則問題上，在推進兩岸關係和平發展的大局上，大陸的上述措施乃是必要之舉。

李義虎表示，大陸今後對台政策將面臨兩個需要高度辯證把握的問題：一個是高度辯證把握中華民族復興與國家統一的關係，國家統一是中華民族復興的必然要求，也是其重要組成部分。中華民族復興之時是不可能缺這一塊的，但國家統一是綜合性工程，也不是一蹴而就的，需要創造有利條件、擴大有利條件。另一個是高度辯證把握「漸進式台獨」與「激進式台獨」的關係，台灣內部分裂勢力借助執政機會推動「台獨」是一個現實，「切香腸」有可能不是小塊小塊切、而是越切越大，因此，對「台獨」「切香腸」就要弄清這根「香腸」是怎麼樣的、是怎麼切的，然後採取有針對性的反制措施。總的來講，第一個高度把握將影響國家統一的進程、時機和方式，第二個高度把握將影響今後對台政策及其措施的力度和內容。