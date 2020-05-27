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何鴻燊養馬王「爆冷」 8年內贏7勝一級賽

香港01 / 安祖娜
澳門賭王何鴻燊逝世，享壽98。圖／中通社資料照片
澳門賭王何鴻燊逝世，享壽98。圖／中通社資料照片

「賭王」何鴻燊生前活躍於港澳馬圈，在機緣巧合下成為澳門馬會主席。他早於1980年已在香港養馬，家人在港澳馬圈均為馬主。數何鴻燊豢養過的賽駒，以馬王「爆冷」成就最高。但馬王爆冷，冷極有限，賭王愛馬「真．爆冷」，另有其馬。

港澳地區馬匹命名，最長四字，但賭王「一切從簡」，二字即成。1996年，何鴻燊再次在香港以個人名義養馬，最初兩匹「飛沙」及「走石」為未曾出賽的新馬，雖有頭馬進帳，但只屬中下班貨色。

賭王接下來改變策略，高價購入戰績彪炳的良駒來港作賽。「行雷」及「閃電」來港前已在澳洲勝出級際賽，當中後者更為一級賽冠軍，作為自購馬的起步分數高達104分。評分高企，兩駒在港均未嘗勝果便退役。

飛沙走石欠高度，行雷閃電雨點小，賭王往後的馬匹全以「爆」字開首，香港有「爆冷」、「爆炸」及「爆燈」，澳門有「爆料」、「爆發」、「爆笑」、「 爆石」、「爆棚」及「爆瀉」。其中重用1980年名下賽駒名字的「爆冷」，銳意一圓打吡夢，結果不負所託。初出得季軍後，連贏兩場，大熱姿態進軍只限4歲馬參賽的2006年香港打吡大賽。縱然直路上一度受困，靠強大爆發力殺出重圍，捧走打吡。

「爆冷」在港跑勝出13仗，包括打吡、國際一級賽女皇盃（2次）、本地一級賽香港冠軍暨遮打盃（3次）及香港金盃（2次），並在2008-09年度獲選為香港馬王。「爆冷」於2011年5月底，以9歲高齡在遮打盃獲季軍後退役，在港累積逾8319萬元獎金，保持紀錄近8年，直至2019年4月才被「美麗傳承」打破。

馬王「爆冷」實力非凡，出賽受人追捧，大熱勝出是常事。馬王曾以22倍冷門身分掄元，但在賭王名下各駒中，未算石破天驚，最冷一次更由澳門馬來港揚威。

何鴻燊擔任澳門賽馬會主席，促成港、澳馬會自2004年一季兩回的埠際賽。2010年3月7日，其時何鴻燊因跌傷頭部，住院多時，當天康復出院，正好舉行港澳盃。他派出兩匹澳門馬「爆料」及曾經在港服役的「爆燈」，來港作客，均為99倍大冷門。結果「爆料」沿途領放，險勝而回，最終賠率為110.3倍。

賭王多位女兒均是資深馬主，而四房長子何猷亨在上周六（5月23日）舉行的馬會拍賣會投得一匹馬，首度成為馬主。沿用多年的賭王紅黑或紅藍綵衣，或許後繼有人。

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文章授權轉載自《香港01》

香港 何鴻燊 澳門

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