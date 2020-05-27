中共紅二代爆料 蔣經國曾加入共產黨、鄧小平是介紹人

香港星島日報報導，中共紅二代烏可力最近在一篇文章中透露，前總統蔣經國1926年12月在莫斯科中山大學留學時曾加入中國共產黨，而入黨介紹人還是鄧小平及大陸前國家副主席烏蘭夫。

報導稱，現年88歲的烏可力是烏蘭夫次子，曾任中國長城公司執行總裁。烏可力近日撰寫題為《回憶傅鐘前輩領導中國共產黨莫斯科中山大學支部局發展蔣經國入黨始末》的文章，緬懷中共元老、解放軍上將傅鐘。

文章表示，1983年8月，烏可力作為中國長城公司代表團團長，率團到新加坡參加世界兵器博覽會。開幕式當晚，他下榻的酒店來了一位不速之客，自報家門：「我叫蔣孝勇，家父蔣經國從報紙上看到了你的信息，讓我專程從台灣趕了過來，通過你轉達家父對傅鐘老師，對希賢同學，對雲澤同學的問候。」

希賢，就是鄧小平；雲澤，就是烏蘭夫。

烏可力與蔣孝勇徹夜長談，第一次知道這段秘辛。他回國後向時任大陸國家副主席的烏蘭夫匯報，烏蘭夫用了三個鐘頭回憶這段歷史，並告訴他，1945年，鄧小平在延安感到與國民黨蔣介石集團又將開仗，對烏蘭夫說：「咱們在中山大學發展蔣經國加入中國共產黨的事情，就爛在肚子裡吧。」

1925年10月，國共兩黨共同選派的340名青年學子前往莫斯科中山大學求學。資料顯示，當年15歲的蔣經國爭取到父親、時任黃埔軍校校長的蔣介石同意，前往蘇聯留學。

當時在國共兩黨第一次合作的背景下，蔣介石北伐需要蘇聯的支援。傅鐘和鄧小平則受中共黨組織指派，於1926年1月從法國抵達莫斯科，轉入中山大學。傅鐘擔任支部局書記，成為由中共選派的這一百多名學員的直接領導者。

烏蘭夫被安排與蔣經國同班、同桌、同寢室，同住一個上下鋪。傅鐘要求烏蘭夫和蔣經國「成為好同學，好室友，好朋友」，並指定支部局組織委員兼黨小組長鄧希賢（鄧小平），指導協助烏蘭夫做好這一工作。

烏蘭夫刻意與蔣經國接近，一起用俄語通讀馬列主義經典著作，蔣經國主動表示希望加入中共。1926年12月12日深夜，傅鐘帶著鄧小平和烏蘭夫，在中共中山大學黨支部局辦公室，與蔣經國做了一次長談。

蔣經國表示，要求加入中共是獨立決定的事情，毋須徵求父親蔣介石的意見。當晚，由傅鐘自主持，鄧小平和親烏蘭夫作為介紹人，見證了蔣經國秘密加入中國共產黨的宣誓過程。

文章表示，蔣經國加入中共不久，鄧小平奉調回國。行前，蔣經國還請鄧小平和烏蘭夫在莫斯科彼得羅夫大劇院，看了一場芭蕾舞劇《天鵝湖》。蔣經國說，「鄧大哥，你和雲澤大哥待我親如兄弟，我這一輩子都忘不了，希望我們永遠是好朋友。」

烏可力並透露，2018年8月，蔣經國生前的最後一任侍衞長李祖怡，曾來到北京與其見面，轉達蔣經國生前最後幾年，多次提起他曾在莫斯科加入過中共，也曾多次提到「傅鐘老師」、「希賢同學」和「雲澤同學」。