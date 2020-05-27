王炳忠：蔡英文批評港版國安法 自己卻修法整肅異己

港版國安法引發港人不滿上街頭抗議，過去新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人也曾因違反我國國安法遭起訴。王炳忠表示，蔡英文批評港版國安法，卻用各種國安修法整肅統派，目的不在抓間諜，而是打壓和大陸交流交往，但卻不敢把憲法「國家統一」字眼刪掉，陷入自我矛盾。

新黨發言人王炳忠表示，世界各國不管怎樣的制度和政體，都不會允許暴力顛覆政府，也不會接受外國干涉本國內政，港版國安法不是特例，美國也有相關規定。只有台灣，把實際上用暴力顛覆政府的「太陽花」捧上天，將美國對我們政治的干預視為理所當然。

王炳忠指出，民進黨合理化使用「國安法二之一條」或「反滲透法」，不是整治該制止的顛覆政府暴行，也不是真的在抓竊取機密的間諜，而是針對統派整肅，將往來於兩岸的台灣人士宣揚統一定義為「滲透」、「為敵發展組織」、「危害國家安全」，卻不敢把憲法「國家統一」字眼刪掉，陷入自我矛盾。

王炳忠說，蔡英文最新貼文指出必要時啟動港澳條例第60條，意即改將香港視同大陸，也就是「棄港」。民進黨煽動香港反送中運動走偏成「港獨」，現在再準備「棄港」，這是幫香港還是害香港？就像她現在用各種法律整肅統派，的確切斷了一切透過和平交流促進統一的可能，但這究竟是讓台灣變得更安全，還是更危險？