陸修涉台法律？ 學者：圍繞去年習談話

親北京的香港文匯網昨引述專家稱，大陸涉台法律將會有一系列的動作，作出一定的安排，並列入大陸全國人大常委會今後「確保憲法全面實施」的任務中。大陸學者則表示，涉台修法「非常敏感」，一定會秉持中共總書記習近平去年元月二日講話精神，作為處理對台方針政策。

報導稱，大陸全國人大委員長栗戰書作常委會工作報告時，談及今後「確保憲法全面實施」任務中說，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。與此一同列入這項任務的，還包括推進合憲性審查工作。

文匯網指出，大陸憲法中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要，在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，以符合當前的形勢。這透露未來北京當局在考慮台灣問題的時候，要逐漸納入大陸憲政法律體系當中。

上海台灣研究所副所長倪永杰表示，這可分兩層面來看，首先，大陸對台總體政策還是「和平統一、一國兩制」。大陸涉台學者、法律學者，一定有對台灣立法的衝動和想法，在憲法層面要對台灣定出更精細、更有權威性的法律，但政治家則會考慮到政治效應。

其次，若在憲法層面制定新的涉台法律，一定和港澳有所不同，必是圍繞著習近平在「告台灣同胞書」四十周年講話的精神。例如，「一國兩制」的台灣方案，推動在一中原則下與台灣各黨派的民主協商等等。

倪永杰表示，大陸陸續推出卅一條、廿六條和最近的十一條，大陸全國人大亦有可能把這些內容，修進例如「台灣同胞投資保護法」及其施行細則。

「反分裂國家法」 修法呼聲高

此外，大陸「反分裂國家法」已頒行十五周年，各界對修改這部法律的呼聲很高。大陸全國台聯副會長楊毅周日前在兩會建議，「反分裂國家法」條文應更加細致，使條文更具有可操作性。

對「反分裂國家法」的進一步完善，倪永杰說，將包括如何保護台灣民眾權益、如何更精準地打擊「台獨」以及打擊「台獨」的對應措施。

他表示，該法已制定十五年，現在形勢和當時完全不同，大陸目前強調兩岸「和平發展」、「融合發展」，應視實際需要。他解釋，台灣社會只關注此法第八條即「非和平方式」的方法，其實這是一部促進兩岸關係和平的法律，應更多關注立法原意是讓兩岸和平發展。