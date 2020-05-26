兩年抱4孫何猷君圓賭王男孫夢 網友：極速開枝散葉

一代賭王何鴻燊今日（26日）逝世，享年98歲。何家近年可說是開枝散葉的黃金時期，喜事一樁接一樁，何鴻燊兩年內連抱4孫，其中更由25歲的兒子何猷君與大陸名模妻子奚夢瑤，一年內極速圓滿賭王的何家男孫夢。

何鴻燊與四房太太育有共16名子女，享盡齊人之福，近年健康雖然引人關注，但其子女們更是輪流為他沖喜，特別是三、四房，3名子女輪住結婚，在各人努力下增添1名內孫仔、2名內孫女及1名外孫女。

要說「最勤奮」非三房兒子何猷啟莫屬，現年29歲的他，於2019年承認與大陸女友齊嬌（Gigi）在2018年已在海外註冊結婚，兩個月後更承認已育有一名11個月大的女兒，榮升父親，而同年10月妻子再為他誕下二女。

何猷啟於2019年宣布與大陸女友齊嬌在2018年已在海外註冊結婚，兩個月後更承認已育有一名11個月大的女兒。圖／IG

現年25歲的何猷君也極速完成「任務」，在2019年5月於上海包起商場，以10萬支玫瑰向比自己大6歲的大陸超模奚夢瑤求婚，極誇張求婚場面轟動一時，並於同年10月宣布誕下兒子，作為賭王98歲生日禮物，並由爸爸親自取名為「何廣燊」，成為何家首位男內孫，一年內完成求婚、結婚和生子。

何家2019年的喜事不只如此，同年還有29歲的四房大女何超盈雙喜臨門，承認與小7年的哈佛學霸男友辛奇隆訂婚，並懷孕有寶寶「荷包蛋」，去年6月「公主式」過大禮時更成為熱門話題，兩個月後便誕下女兒辛千覓。

何超盈去年6月「公主式」過大禮，成為熱門話題。圖／微博

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文章授權轉載自《香港01》