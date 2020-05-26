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習近平：要全面加强練兵備戰 堅決維護國家主權

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共總書記、中央軍委主席習近平26日表示，要全面加强練兵備戰工作，堅決維護國家主權。（中國軍網資料照）
中共總書記、中央軍委主席習近平26日表示，要全面加强練兵備戰工作，堅決維護國家主權。（中國軍網資料照）

中共中央總書記習近平26日下午在出席十三届全國人大三次會議解放軍和武警代表團會議時強調，這場疫情對世界格局產生了深刻影響，對中國安全和發展也產生深刻影響。要全面加强練兵備戰，堅決維護國家主權。他說，要把軍費管理好、使用好，使每一分錢都花出最大效益。

據央視客戶端，習近平結合做好疫情防控工作，就國防和軍隊建設重點工作提出要求。他強調，這場疫情對世界格局產生深刻影響，對中國安全和發展也產生深刻影響。要堅持底線思維，全面加强練兵備戰工作，及時有效處置各種複雜情况，堅決維護國家主權、安全、發展利益，維護國家戰略全域穩定。要探索疫情防控常態化條件下練兵備戰管道方法，因時因勢搞好科學調控，加緊推進軍事鬥爭準備，靈活開展實戰化軍事訓練，全面提高我軍遂行軍事任務能力。

習近平指出，這場疫情防控鬥爭對國防和軍隊改革是一次實際檢驗，充分體現了改革成效，同時也對改革提出了新要求。要堅持方向不變、道路不偏、力度不减，扭住政策制度改革這個重點，統籌抓好各項改革工作，如期完成既定改革任務。對疫情防控工作中暴露出的新情况新問題，要注重用改革創新的思路和辦法加以解决。

要發揮軍隊醫學科研優勢，加快新冠肺炎藥物和疫苗研發，拿出更多硬核產品。要堅持向科技創新要戰鬥力，加强國防科技創新特別是自主創新、原始創新。改革創新關鍵在人，要構建「三位一體」人才培養體系，打造德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才方陣。

習近平強調，今年是共軍建設發展「十三五」規劃收官之年，要採取超常措施，克服疫情影響，集中力量打好規劃落實攻堅戰，力保重大任務完成、戰略能力有大的提升。要編制好軍隊建設「十四五」規劃，注重同國家發展佈局相協調，搞好戰略層面一體籌畫，確保規劃質量。要科學安排，精打細算，把軍費管理好、使用好，使每一分錢都花出最大效益。

習近平指出，軍政軍民團結是黨和國家的顯著政治優勢，這場疫情防控鬥爭充分彰顯這一點。軍隊要在完成好軍事任務的同時，支援地方經濟社會發展，支持打贏脫貧攻堅戰，協助地方做好維護社會大局穩定工作。

中央軍委副主席許其亮主持會議，中央軍委副主席席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民參加會議。

疫情 習近平

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