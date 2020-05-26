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賭界雙雄！霍英東、何鴻燊 半世紀恩怨繫於賭場

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
澳門「賭王」何鴻燊（左一）、香港富豪霍英東（右一）。照片／視覺中國
澳門「賭王」何鴻燊（左一）、香港富豪霍英東（右一）。照片／視覺中國

澳門「賭王」何鴻燊一生縱橫澳門賭業，在其成為霸主中，與已故香港富豪霍英東的相助有關，二人近半世紀恩怨亦皆繫於賭場。

霍英東在1960年代初靠地產已躋身香港超級富豪。而何鴻燊出身顯赫家族，是何東的侄孫，但最初到澳門是做「押船」生意，勢力未成形。

霍英東稱自己因何鴻燊才誤闖澳門賭業，機緣是兩人同出席澳門的一場慈善賽後，傳聞他們「食餅仔」之說，即指在招標之中有人混水摸魚入標。為表明清白，何鴻燊獻計入標投賭場，並向霍英東借40萬，湊夠100萬元押金，並結果以1萬元之差中標。

二人自此插足澳門賭業，與「賭聖」葉漢、澳娛創始人葉德利號稱「賭業四大天王」。霍英東家族持有80多家公司的股份，母公司是霍英東集團，至今均為上市。霍英東、何鴻燊相知甚深，前者掌管碼頭的業務，後者經營賭業。數十載以來風起雲變不斷，而霍、何依然能屹立澳門政商界。

不過，2002年4月，霍英東突然宣布退出澳娛，將當年估值達百億元的澳娛股份，悉數捐出成立基金會，結束與何鴻燊的生意夥伴關係。當時他指，當年借出40萬元投賭牌，與何鴻燊的共識是「不牟利」，將純利用於澳門建設，但何鴻燊極力想把澳娛上市。二人關係未算破裂，對外都稱宣「老友」，何鴻燊還出席霍的基金會成立典禮。

霍英東曾豪言「無我，所有澳門一切都是假的！包括何鴻燊！」何鴻燊則反駁「如果說我對澳門無貢獻就是笑話！」曾經的怨懟不滿，直至霍英東於2006年逝世，在十人扶靈隊伍中當中便有何鴻燊。何鴻燊緬懷這位老友時，大讚霍英東是眾多朋友中最精明的一位，「從他身上學到忍耐。」

何鴻燊 澳門 香港

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