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港媒指 涉台問題也將逐步納入中共憲政法律體系

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中共全國人大常委會委員長栗戰書25日作全國人民代表大會常務委員會工作報告。（中新）
中共全國人大常委會委員長栗戰書25日作全國人民代表大會常務委員會工作報告。（中新）

香港文匯報引述大陸一名「權威專家」看法指出，中共全國人大常委會委員長栗戰書25日作全國人大常委會工作報告相關談話，透露大陸在涉台法律方面未來將會有一定的安排，涉台問題將會逐漸納入中共的憲政法律體系之中。

栗戰書25日作全國人大常委會工作報告，在談及今後一個階段主要任務時，在第一項「確保憲法全面實施」任務中說，要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。與此一同列入這項任務的，還包括推進合憲性審查工作，以及涉港澳工作等。

香港文匯報表示，這是中共13屆全國人大常委會工作報告中首次列入涉台問題。

栗戰書在總結一年多以來全國人大常委會工作時還說，要修改台灣同胞投資保護法等法律，回應時代和改革的法治需求。

報導引述一名不願透露姓名權威專家的看法指出，在全國人大常委會工作報告中以這種不尋常的方式出現涉台問題，「當然是與形勢有關」。

他說，香港問題是中國需要迫切應對的棘手問題，所以這次提出「港區國安法」，並列入全國人大常委會今後「確保憲法全面實施」的任務中。

這名專家指出，台灣問題也放在這一任務中，陳述了對台的大政方針，但並沒有涉及到對台方面的具體法律法規內容。「這給我們透露出這樣的信息，未來中央在考慮台港澳問題的時候，要逐漸納入國家的憲政法律體系當中。」

他表示，這也透露出大陸在涉台法律方面會有一定的安排。目前大陸憲法中對台灣問題的表述相對較簡單，已不能適應兩岸關係的形勢與需要。「國家在憲法層面要對台灣做出更精細、更有權威性的法律安排，符合當前的形勢」。

此外，大陸「反分裂國家法」已頒行15周年，各界對修改這部法律的呼聲很高。這位專家表示，涉台法律法規建設方面，未來應該繼續完善，進行修正或修改。

在涉台、涉港問題上，除專門的法律法規外，可能還涉及到其他的法律法規安排，如民刑法等，也要做出一系列的安排。他認為，在涉港澳台問題，大陸日趨顯示出法治思維，這是「國家治理能力建設」的重要組成部分。

中新社也報導，多位台籍全國人大代表指出，涉港國安立法對解決台灣問題有重要的啟示和借鑒意義。台籍全國人大代表廖海鷹表示，涉港國安立法意味著「國家安全的底線不能破壞」，對兩岸關係而言亦是如此。

另一名台籍全國人大代表蔡培輝認為，涉港國安立法為解決香港亂象提供了法律上的根本保證，對解決台灣問題具有鮮明的、實實在在的借鑒意義。　　

蔡培輝說，涉港國安立法主要是針對顛覆國家政權、分裂國家恐怖活動和外部勢力干涉等。面對「台獨」勢力，同樣可以「反分裂國家法」為基礎，依法打擊「台獨」分裂勢力，依法推進祖國和平統一大業。

全國人大 人大常委會

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