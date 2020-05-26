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澳門「賭王」何鴻燊病逝 四房家人聯合聲明

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
澳門「賭王」何鴻燊今（26）日離世，享年98歲，何鴻燊的家族下午發表聲明。照片／香港經濟日報
澳門「賭王」何鴻燊今（26）日離世，享年98歲，何鴻燊的家族下午發表聲明。照片／香港經濟日報

澳門「賭王」何鴻燊今（26）日離世，享年98歲，何鴻燊的家族發表聲明，他教導要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰。他的個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。

香港經濟日報報導，聲明稱，代表何鴻燊的先室何黎婉華、遺孀藍瓊纓、三太太陳婉珍、四太太梁安琪，以及他的子孫宣布，何博士在所有家人陪伴下於2020年5月26日在香港養和醫院安詳辭世，享年98歲。

聲明表示，何鴻燊一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時，永不說「不」，深受敬重。言傳身教，鼓舞人心，永遠以他為典範。擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命珍惜我們的文化傳統，愛我們的國家。

文末稱，雖然這一天終會來臨，但仍無減難以言喻的傷痛。何鴻燊將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。

何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他是香港商人何東的侄孫，家境優渥。旗下企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。資產最高達人民幣5,000億，個人財富達人民幣700億。

香港 何鴻燊 澳門

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