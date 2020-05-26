何鴻燊逝世享耆壽98歲 旗下4家上市公司股價大漲

一代傳奇人物「賭王」何鴻燊享耆壽98歲，各界留意身後繼承和分配資產。其今（26）逝世消息傳出後，旗下信德集團漲幅超過20%，澳博控股升幅擴大至7%、新濠國際漲5%。投資地產、運輸的信德也升16.8%。

香港經濟日報報導，何鴻燊叱吒澳門博彩業大半世紀，其成立的澳門旅遊娛樂 「澳娛」，涉及家族內外利益，股權架構較其他後起博彩營運商更為複雜。

何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他是香港商人何東的侄孫，家境優渥。旗下企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

何鴻燊2018年淡出所有上市公司職務，信德2019年1月23日公告，旗下多家公司與已故商人霍英東創立的霍氏基金簽署協議，內容包括提名澳娛主席和董事總經理任命。

但此次聯盟並未提及澳娛的另一位董事「四房」梁安琪，被部分人士解讀為二房正式掌有澳娛、澳博。

綜合信德、澳博公告，何家的博彩王國分三層架構，從底往上包括：直接持有賭牌的「澳門博彩股份有限公司」、上市公司澳博控股 、涉及多個家族的澳娛。

除了「四房」、澳博控股執行董事梁安琪在三層架構都有持股外，「三房」陳婉珍、何超瓊等家族成員大多只在澳娛有持股。從算術上，梁安琪掌有最多澳博的經濟權益。假設澳博每100元利潤，梁安琪理論上可占21.1元，二房旗下公司佔12.9元，三房就佔7.7元。

不過，已簽署協議的「二房、霍氏」聯盟持有逾53%澳娛股份，澳娛又持有54%澳博控股，澳博控股持有90%澳博股權，層層垂直控股下，聯盟即間接擁有坐擁賭牌的澳博「話事權」。在協議達成下，二房何超鳳成為澳娛、澳博主席，四太梁安琪也同時留在澳博董事會內。

在「祖業」澳博以外，何超瓊與美資美高梅度假村一同持有另一賭牌牌主－美高梅中國，何超瓊持有約22%股權；同屬「二房」的何猷龍則控制新濠，意味澳門六家牌主，何家在其中三家都有份。