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賭王辭世 家屬稱將接續完成何鴻燊惠澤社會責任

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
澳門賭王何鴻燊26日辭世，享耆壽98歲。（美聯社）
澳門賭王何鴻燊26日辭世，享耆壽98歲。（美聯社）

「賭王」何鴻燊26日下午約1時香港養和醫院病逝，信德集團代表何氏家族發公告表示，何鴻燊是在所有家人陪伴下，26日於香港養和醫院安詳辭世。

公告指，何鴻燊一生德高望重，以睿智遠見、開拓創新，面對挑戰時永不說「不」，深受敬重，家人永遠以他為典範。

公告並表示，何鴻燊教導家人要常懷求知之心，不斷探索新的領域，以堅韌積極的態度迎接挑戰；擁抱關愛和同理心，取諸社會，用諸社會；他亦時刻耳提面命家人要珍惜文化傳統，愛國家。

公告還指出，何鴻燊個人魅力、幽默感，以及對舞蹈的熱愛也音容宛在，深受懷念。雖然家人知道這一天終會來臨，但仍無減難以言喻的傷痛。何鴻燊將永遠留在他的家人，以至所有曾受惠於他的幫助和鼓舞的人心中。

香港商業電台報導，何鴻燊二房長女何超瓊表示，家人對何鴻燊離世感到難以言喻的悲傷，會集體處理後事，但喪禮細節目前尚未確定。

何超瓊表示，何鴻燊一向愛惜香港人，她會秉承何鴻燊取之於社會、用之於社會的原則，完成何鴻燊惠澤社會責任。

何鴻燊家屬26日中午在醫院外，向媒體證實何鴻燊辭世的消息。（美聯社）
何鴻燊家屬26日中午在醫院外，向媒體證實何鴻燊辭世的消息。（美聯社）

何鴻燊 香港

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