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賭王何鴻燊一生娶四房育十七子女 曾因財產狀告妻女

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
賭王何鴻燊（中）26日辭世。（路透）
賭王何鴻燊（中）26日辭世。（路透）

香港媒體今報導，人稱賭王的港澳企業家、大陸第9屆至第11屆全國政協常委何鴻燊逝世，享年98歲。

據界面新聞報導，何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他是香港商人何東的侄孫，家境優渥。他旗下的企業主要包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

何鴻燊從事博彩業近50年，他另外一個名字是澳門賭王。但近年來其身體每況愈下。2019年2月，曾一度傳出其病情加重，隨後轉入ICU。5月25日，有消息稱何鴻燊病危，情況不甚樂觀。次日，何鴻燊離世。

何鴻燊轉入ICU病房時，三姨太的兒子何猷啟在2019年農曆新年之後對媒體宣布婚訊，不乏沖喜意味。他說新年已經帶妻子回家探望父親，向父親「逗利是」——這是廣東、港澳的春節習俗，小輩向長輩拜年並且討要紅包，取其大吉大利、好運連連之意。

賭王何鴻燊家大業大，財產分割問題多年來備受關注，公開上演的爭家產連續劇激烈程度堪比清宮劇，滿足平民百姓對豪門家族的窺探欲，長年為民眾提供著茶餘飯後的談資。

不過，在豪門家族，真正要鬥的是千億家產。他們各個摩拳擦掌、虎視眈眈。

從1942年21歲第一次結婚至今，何鴻燊一共迎娶了4位太太，不斷開枝散葉，在57個年頭裡，一共孕育了17個子女，號稱四房十七傑。子女中有12女5男，可見賭王不僅女人緣好，女兒緣也很旺。

賭王的原配夫人是出身於澳門顯赫律師世家的葡萄牙人黎婉華（Clementina Angela Leitão），年輕時溫婉美麗，有澳門第一美人之稱，何鴻燊對其一見鍾情，甚至為了追求她而專門學葡萄牙語。

黎婉華育有一子三女，但一生命途多舛，1957年得結腸炎之後體重暴降，1973年在葡萄牙遭嚴重車禍重傷，喪失大部分記憶，生活不能自理。2004年黎婉華在澳門去世，終年80歲。

大房家庭的發展相對比較悲慘，目前已是人丁稀落。1981年，黎婉華獨子何猷光和妻子Suki Potier在葡萄牙遭遇重大車禍雙雙早逝，終年33歲；長女何超英經歷手足早喪之後重度精神失常，於2014年去世。

現在大房僅剩1958年和1962年出生的兩個女兒何超賢和何超雄，何超賢是一名雕塑家，在美國生活七年，以售賣自己的雕塑品為生，後回港於蘭桂坊開設畫廊。何超雄曾掌管澳門逸園賽狗股份公司，在豪宅房產投資上手筆頗大；她曾帶一名同性戀人在母親黎婉華的葬禮上露面。二人平時都很低調，鮮少公開露面，不過在2011年何家爭產糾紛中也代表大房爭取權益。

1957年，何鴻燊按照大清律例納妾藍瓊纓。藍瓊瓔舞技出眾，被稱為舞后，而何鴻燊則被稱為舞王，藍經常隨何鴻燊參加慈善和社交活動。

1980年代後期，藍瓊纓以賭王在加拿大投資、父親也早已移民加拿大為由，搬去加拿大居住。外界也有傳言是因為賭王娶三房四房，所以分而治之，使其各占山頭，避免衝突。在何鴻燊的四位太太中，藍瓊纓資產最多、最富有。

藍瓊纓有五名子女，分別是女兒何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀及獨子何猷龍。

何超瓊是最像賭王的女兒，由父親一手培養，長相氣質都相當端莊大氣，有賭后、濠江才女之稱。她在2013時一度成為香港女首富，現為信德集團董事總經理兼執行董事，掌管集團的策略性發展及企業管理業務，她亦是澳門旅遊娛樂有限公司董事、澳門美高梅，以及美高梅中國董事總經理、澳門電力股份有限公司董事會主席。何超瓊曾獲《財富》雜誌選為50位世界商界女強人第49位。

何超瓊曾經與香港豪門許愛周家族的許晉亨有過一段婚姻，當時連續舉行多日婚宴被稱為王子和公主的世紀婚禮，但最終在2000年以離婚收場。

藍瓊纓的次女何超鳳同樣極具才幹，現任澳博控股主席兼執行董事。在2011年的爭產風波中，由於母親藍瓊瓔年事已高，二房的利益和立場主要由何超瓊、何超鳳出面代表，與父親何鴻燊的衝突最為激烈，曾二度被父親向法院狀告。

何鴻燊 澳門 香港

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