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何鴻燊生前娶4房 育17名子女

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
何鴻燊慶生和梁安琪送上香吻。照片／網易
何鴻燊慶生和梁安琪送上香吻。照片／網易

澳門「賭王」何鴻燊生前迎取四位太太，孕育17位子女，他身後巨額財富爭鬥，逝世後才仍持續中。他的17子之前已經爭產鬧官司，去年退休之時，他將澳博控股交給二房五女兒何超鳳，將香港信德集團交給長女何超瓊，但是外界並未能窺見何鴻燊財富的全貌。

界面新聞報導，何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他是香港商人何東的侄孫，家境優渥。掌管企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

話說，香港和澳門是1971年才廢除「一夫多妻」的婚姻制度，因此賭王在1942年娶原配黎婉華、1957年娶二房藍瓊纓，二人是合法的妻和妾，而等到1980年代娶三房陳婉珍和四房梁安琪時，已經沒有法律支持，所以也沒有正式註冊。

賭王的原配夫人是出身於澳門顯赫律師世家的葡萄牙人黎婉華，年輕時溫婉美麗，有「澳門第一美人」之稱，何鴻燊一見鐘情，為了追求她而專門學葡萄牙語。黎婉華生下一子三女，但一生命途多舛，1973年在葡萄牙車禍重傷，生活不能自理。2004年黎婉華在澳門去世，終年80歲。

大房家庭的發展相對悲慘。1981年，黎婉華獨子何猷光和妻子Suki Potier在葡萄牙遭遇重大車禍雙雙早逝，終年33歲；長女何超英經歷手足早喪之後重度精神失常，於2014年去世。

現在大房僅剩1958年和1962年出生的兩個女兒何超賢和何超雄，何超賢是一名雕塑家，在蘭桂坊開設畫廊。何超雄曾掌管澳門逸園賽狗股份公司，在豪宅房產投資上手筆頗大。二人平時都很低調，不過在2011年何家爭產糾紛中也代表大房爭取權益。

1957年，何鴻燊納妾二房藍瓊纓。藍瓊瓔舞技出眾，被稱為「舞后」，而何鴻燊則被稱為「舞王」，藍經常隨何鴻燊參加慈善和社交活動。在何鴻燊的四位太太中，藍瓊纓資產最多、最富有。

藍瓊纓有五名子女，分別是女兒何超瓊、何超鳳、何超蕸、何超儀及獨子何猷龍。

何超瓊是最像賭王的女兒，由父親一手培養，長相氣質都相當端莊大氣，有「賭后」之稱。她在2013時一度成為香港女首富，現為信德集團董事總經理兼執行董事，掌管集團的策略性發展及企業管理業務，她也是澳門旅游娛樂有限公司董事、澳門美高梅，以及美高梅中國董事總經理、澳門電力股份有限公司董事會主席。何超瓊曾獲「財富」雜誌選為50位世界商界女強人第49位。

藍瓊纓的次女何超鳳同樣極具才幹，現任澳博控股主席兼執行董事。在2011年的爭產風波中，由於母親藍瓊瓔年事已高，二房的利益和立場主要由何超瓊、何超鳳出面代表，與父親何鴻燊的衝突最為激烈，曾二度被父親入稟法院狀告。

幼女何超儀闖蕩演藝圈，21歲出道，曾在1999年獲第36屆台灣電影金馬獎最佳女配角，2003年奪得第23屆香港電影金像獎最佳女配角。

藍瓊纓的獨子何猷龍是何家最年長的兒子。現年42歲的他擔任全國工商聯副主席，新濠集團主席兼行政總裁，2006年接任新濠國際主席兼行政總裁，也是香港、澳門及中國內地多家私營公司的董事會及委員會成員。2014年，何猷龍憑借34億美元身價首次登上2014福布斯香港富豪榜第12位。

1985年，何鴻燊再娶三姨太陳婉珍。何鴻燊以陳婉珍的名義在香港購置了大潭雅柏苑兩個中層住宅，公開同居。陳婉珍最早是黎婉華的私人看護，因此結緣賭王，兩人年齡相差33歲。陳婉珍平時作風較為低調，較熱衷參與社會慈善及推動文化藝術事業。因為鐘情古董，於1980年代開設御珍閣古董店，並開始投資各種生意。2004年成立安威管理有限公司專責投資及管理其地產業務。現為安利管理有限公司主席，旗下有地產、零售及運輸等業務的投資項目。

陳婉珍育有兩女一子，長女何超雲誕生於1989年，兩年後1991年龍鳳胎姐弟何超蓮和何猷啟出生。何超蓮被香港媒體稱為「最漂亮的千金」。何超蓮與何猷啟滿18歲時，賭王為他們在香港君悅酒店舉行超過千萬元的「成人禮」生日會。除了特別邀請天後容祖兒及泳兒為表演嘉賓外，賭王更一擲千萬，每人送兩層澳門豪宅作為生日大禮。

1988年，何鴻燊的四姨太梁安琪出現。她在廣州出生，年少時是舞蹈演員，在舞會上以出眾的舞技吸引了何鴻燊，比賭王小40歲的她成為何家四姨太。梁安琪相當能幹，在後期陪伴賭王出席各種社交場合，自己的事業也蒸蒸日上。

梁安琪在1990年代後期開始涉足多個行業，在香港、澳門及中國內地開設澳門茶餐廳、桑拿浴室、證券行、高爾夫球場等，及參與澳門賽馬會的業務，擔任澳門博彩股份有限公司的董事，承包葡京娛樂場、回力娛樂場等多個貴賓廳。2007年向電視廣播有限公司收購無線收費電視20%的股權，跨足媒體業。她的口頭禪是「要做到最好。」

梁安琪育有兩子兩女，分別為長女何超盈、長子何猷亨、次子何猷君和幼女何超欣。其中現年24歲的學霸何猷君最為民眾熟知，他在18歲那年同時拿到英國劍橋大學與美國麻省理工學院的錄取通知，最終就讀入麻省理工，三年讀完4年課程，其後升讀金融碩士。

何猷君是湖南衛視「我是未來」、江蘇衛視「一站到底」、「最強大腦之燃燒吧大腦」等綜藝節目的常客。2018年4月成立澳門電子競技總會，何猷君就任首屆會長，萬達集團少東家王思聰到場參加典禮和擔任榮譽會長。

而何超欣是賭王78歲才得的幼女，今年剛剛成年。何超欣才貌雙全，和哥哥一樣入讀麻省理工，備受賭王寵愛。

齊人之福不易享，每年賭王生日，各房太太和孩子都是輪流為他慶生，蛋糕吃了一個又一個，照片拍了一張又一張，四姨太梁安琪更是送上香吻。而耄耋之年的賭王卻沒有更多精力回應家人，在照片中更像一個道具，生日宴被外界稱為「爭產大戲的預演」。

澳門「賭王」何鴻燊（右）和藍瓊纓（中）。照片／視覺中國
澳門「賭王」何鴻燊（右）和藍瓊纓（中）。照片／視覺中國
何鴻燊和四房梁安琪共舞。照片／界面新聞
何鴻燊和四房梁安琪共舞。照片／界面新聞
黎婉華是澳門「賭王」何鴻燊的元配。照片／界面新聞
黎婉華是澳門「賭王」何鴻燊的元配。照片／界面新聞

澳門 香港 何鴻燊

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