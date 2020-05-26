兩高人大報告：嚴懲分裂國家 服務六穩六保

一代賭王何鴻燊今日（26日）逝世，享年98歲。何家近年可說是開枝散葉的黃金時期，喜事一樁接一樁，何鴻燊兩年內連抱4孫，其中更由25歲的兒子何猷君與大陸名模妻子奚夢瑤，一年內極速圓滿賭王的何家男孫夢。

2020-05-26 21:35