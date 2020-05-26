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兩高人大報告：嚴懲分裂國家 服務六穩六保

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電
全國人大舉行全體會議，人民大會堂外的保安人員設置圍欄及戒備。圖／路透
全國人大舉行全體會議，人民大會堂外的保安人員設置圍欄及戒備。圖／路透

全國人大會議25日聽取最高法院和最高檢察院的工作報告，兩高報告亦都涉及疫情，並將服務「六穩」工作、落實「六保」列入2020年工作任務首位。此外，兩份報告的工作回顧首項依舊聚焦維護國家安全，最高法院院長周強提及「嚴懲侮辱國旗國徽國歌犯罪」；最高檢察院檢察長張軍提及，支持新疆等地檢察機關健全反恐維穩常態機制。

明報報導，兩高報告均在開篇說明要「堅決維護國家安全和社會穩定」。周強指出，要依法嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴力恐怖等犯罪，始終保持對嚴重危害社會治安犯罪高壓態勢；此外還提及「要嚴懲侮辱國旗國徽國歌犯罪」。

張軍則強調，要貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲分裂國家、間諜等犯罪；支持新疆等地檢察機關健全反恐維穩常態機制。堅決懲治「法輪功」等邪教組織犯罪。

據報導，張軍還在人民監督部分提到，「要真誠尊重、依法維護律師執業權利」，去年累計糾正執法司法機關阻礙律師行使訴訟權利734件。數據較2018年的1011件有所下降。此外，他表示要推動建立省級檢律會商機制，「在辦案中認真聽取律師意見，共同維護司法公正」。

全國人大

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