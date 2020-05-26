美控竊疫苗 華春瑩反嗆：中有5000年歷史 美還不到250年

白宮國安顧問歐布萊恩24日在接受專訪時，又稱中國「竊取美國疫苗」，中國外交部發言人華春瑩在推特轉發相關報導，並以「中國有5000年的歷史，而美國的歷史不到250年。」回擊歐布萊恩的竊取說法。

觀察者網報導，華春瑩25日在推特犀利回應道：「聽一些美國官員談論疫苗的故事，真是有意思。如果有人有比我的東西更好，那一定是從我這裡偷走的，這是正常的邏輯嗎？記住，中國有5000年的歷史，而美國的歷史不到250年。」

其實早在5月10日，紐約時報就有相關報導稱美國聯邦調查局和國土安全部正準備發出「警告」，聲稱中國最頂尖的駭客和間諜正在「竊取」美國關於新冠疫苗和治療方法的研究成果。

據報導，截止目前，全球共有100多個科研團隊、按多個技術路線全力攻關新冠疫苗，迄今已有至少7款疫苗進入臨床試驗。其中，中國已有4款新冠疫苗進入臨床試驗，分別是由軍事科學院陳薇院士團隊領銜的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗，北京科興中維生物研發的新冠滅活疫苗以及國藥集團中國生物獲批臨床的兩個新冠滅活疫苗。

國際學術期刊刺胳針日前發布陳薇院士新冠疫苗I期臨床試驗結果，刺胳針主編理查德霍頓也透過社交媒體分享這則消息，並讚嘆：「首次對此新冠病毒疫苗的人體實驗結果發現，它具有良好的安全性和耐受性，並且能夠誘導快速的免疫反應。」