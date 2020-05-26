中共國防支出上漲 吳謙：警惕民進黨搞分裂有備無患

今年中共國防支出預算12680億元，比上年增長6.6%。 26日，中共十三屆全國人大三次會議上，中共國防部發言人吳謙回應稱，中共國防費公開透明，開支水平合理適度，中國國防費適度穩定增長理所應當，很有必要。他表示，近年反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上越走越遠，要居安思危，有備無患。

吳謙對新京報表示，中國堅持發展和安全兼顧、富國和強軍統一，堅持國防建設與經濟建設協調發展，依據國家經濟發展水平和國防需求，合理確定國防費規模結構。也就是說，在考量國防預算時，手中有兩本賬，既要算經濟賬，更要算安全賬。

近一段時間以來，中國在國家安全領域面臨著一些新的風險挑戰。從國際看，霸權主義、強權政治時有抬頭，一些國家單邊主義盛行，地緣政治風險上升，國際安全體系和秩序受到衝擊。可以說，天下並不太平。從國內看，安全威脅多元複雜，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。國土安全和海外利益也都面臨著一些現實的威脅。在國家安全問題上，必須要有一個清醒的頭腦，要做到居安思危，有備無患。

「國防費的增長，也是中國軍隊履行更多國際責任的需要。隨著中國軍隊的發展壯大，國際社會對中國軍隊提供更多公共安全產品的期待也在上升。」吳謙說，中共國防費保持適度穩定增長，將有助於中國軍隊踐行人類命運共同體重大理念，積極履行大國軍隊國際責任，為建設持久和平、普遍安全的美好世界作出更多貢獻。

吳謙說，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。中共國防費公開透明，開支水平合理適度。中共國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距。中共國防費適度穩定增長理所應當，很有必要。