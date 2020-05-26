香港首席法官：司法人員應政治中立

世界日報 / 特派員李春／香港26日電
港首席法官：司法員人保持政治中立 中國新聞社
港首席法官：司法員人保持政治中立 中國新聞社

香港終審法院首席法官馬道立昨天罕有地發表聲明，指法官及司法人員不應在社會爭議議題表態，否則會削弱公眾對司法機構的獨立運作及公正的信心及觀感。

首席法官的聲明，由香港區域法院法官郭偉健審案時稱頌兇手引發。早前郭偉健審理將軍澳「連儂牆」行人隧道殺人案，在判詞中以800多字批評被斬傷的示威者，又用「高尚情操」稱頌用刀斬人的被告，說被告持刀到現場並非預謀殺人，是受害人言語刺激他情緒失控。這一判詞和判決結果，引起社會爭議。

終審法院首席法官馬道立說，已與郭偉健傾談及作出提醒，首席區域法院法官在得到他同意後，決定郭偉健暫時不應審理任何涉及類似政治背景的案件。

馬道立的聲明中說，法官及司法人員絕對不可偏頗，觀感上亦不可被合理地理解為對任何人士或因由有所偏頗，因此法官及司法人員必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，非必要地在公開場合，包括於判詞中發表任何意見，尤其是任何一種政見。

聲明認為，當法庭解決案件時，需要就具爭議性的政治議題發表意見，必須要慎重和經過斟酌衡量，並且不能超過處理當前問題的合理需要，否則會削弱公眾對司法機構的獨立運作及公正的信心及觀感。

民主派立法會議員郭榮鏗說，終審法院首席法官馬道立發表聲明，指法官及司法人員不應公開發表不適當或無必要的政見，是非常罕見，亦反映事態嚴重。他又說，非常同意馬道立的聲明，相信馬道立發聲明是因為法院中立持平的形象大受影響。

建制派立法會議員梁美芬則稱，認同法官審案時要保持政治中立。但留意到去年6月至今，有四位法官高調表達反修例政見，但司法機構只對該法官作出勸喻。

港大法律學院首席講師張達明說，首席法官的聲明顯示司法機構不認同法官把個人政治立場，投射在審理案件上，已經盡力補救事件。但認為最理想的方法，是由律政司提出覆核刑期，由上訴庭處理有關爭議，他對律政司表明不會提出刑期覆核，感到遺憾。

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