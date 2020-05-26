港大研究：港7宗超級傳播 50宗源頭不明

香港新冠肺炎疫情緩和，昨日未有新增確診個案。香港大學醫學院公共衛生學院發表研究報告，發現截至今年4月底的1038宗確診及疑似個案當中，有逾五成個案屬群組個案，估計有5至7宗屬「超級傳播」，料八成本地傳播是源自兩成確診病人。

香港01報導，港大醫學院院長梁卓偉、港大公共衛生學院教授及流行病和生物統計學分部主任高本恩、公共衛生學院助理教授吳蓬及其研究團隊，分析流行病學數據顯示，酒吧、餐廳等社交場合，較一般工作環境及家庭中的傳播風險更高，團隊認為政府應關閉有關場所或施加措施要求場所推社交距離措施。研究成果待同行審核，已刊登於預印期刊Research Square。

報導指出，亦有50名確診患者無外遊紀錄，但同時沒有與其他個案有關連，屬零星源頭不明個案。

據報導，數據發現，逾一半個案、共539宗屬群組個案，分屬135個群組。當中規模最大的群組是酒吧樂隊群組，共涉106個確診患者，由於有顧客最早於3月7日發病，團隊相信該群組先由酒吧顧客、員工及樂手染病，再引伸出33宗二代傳播個案，當中有多於一宗「超級傳播」。該群組的人數是全港確診人數的一成，亦占本地個案總數的三成。

研究揭示香港至少有5至7宗「超級傳播」，估算80%的本地傳播是源自約兩成確診患者，團隊計算出新冠病毒的散布因數（dispersion factor, k）數值約為0.45，相較SARS的0.16及中東呼吸綜合症(MERS)的0.26為高，數值愈高顯示由確診患者在群組引伸出的二代傳播機會愈低。