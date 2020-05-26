中共國防部發言人：搞「台獨」就是死路一條

針對美國國務卿龐培歐發表聲明祝賀蔡英文總統就職，美國國務院還準備向臺灣出售武器，中共國防部發言人吳謙在中共十三届全國人大三次會議接受陸媒採訪時表示，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。臺灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。。

根據中共國防部微信公眾號，吳謙指出：臺灣是中國不可分割的一部分。臺灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

民族復興、國家統一是人心所向、大勢所趨。當前，兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不接受「九二共識」，妄圖挾洋自重、以武謀「獨」。這種行徑有悖民族大義，嚴重損害臺灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，必將被釘在歷史的耻辱柱上。

吳謙表示，必須指出，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。我們絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！中共人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足够的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。