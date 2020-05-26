美對台軍售 大陸國防部：搞台獨死路一條

針對美國務院批准向台灣出售武器，大陸國防部發布微信公號今（26）日引述大陸國防部發言人吳謙表示，美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉內政。搞台獨就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。

吳謙表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和14億中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，嚴重危害中美兩國兩軍關系發展，嚴重損害台海地區和平穩定，是極端錯誤的，也是非常危險的。

吳謙表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不接受「九二共識」，挾洋自重、以武謀獨。必須指出，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗就是自取滅亡。絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

吳謙稱，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。