澳門「賭王」何鴻燊逝世 享壽98歲

據央視新聞報導，澳門賭王何鴻燊已於26日在香港養和醫院逝世，享壽98歲。

何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，祖籍廣東。他家庭背景顯赫，是香港商人何東爵士的侄孫。其旗下的主要企業包括：澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

央視新聞稱，何鴻燊是澳門舉足輕重的人物，曾任第9至11屆中共全國政協常委，多次受到中國國家領導人接見，曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。他生前積極參與對祖國內地的經濟建設，文化慈善等事業，為澳門的發展做出了突出貢獻。

香港媒體25日即傳出何鴻燊病危消息，並有大批記者在養和醫院外守候，家屬周一否認相關傳聞，但周二中午即傳出何鴻燊逝世的消息。