尚比亞出現「反華」中企3華人被殺 中國使館提嚴正交涉

非洲國家出現反華情緒!尚比亞首都盧薩卡市一家中國公司倉庫24日發生凶殺案，3名中國公民身亡。中國駐尚比亞大使李杰25日向該國外交部提出嚴正交涉，強烈譴責這一惡性暴力事件，並敦促盡快破案。

中通社報導，尚比亞警方先是接到火警消息，抵達現場後發現倉庫後房屋的入口處有血跡，並在房內找到一把帶血的砍刀。火災現場發現一具燒焦的女子曹某的屍體。另外還有兩名中國人樊某、包某遇害，遺體正在搜尋中。

警方初步調查，嫌犯為當地2男1女，進入倉庫殺害三名華人並搶劫後，縱火毀滅證據。警方已逮捕2名男嫌，正搜捕另1名在逃女子。目前，中國駐尚比亞使館正加緊與當地和國內協調，為受害者家屬來贊處理善後事宜提供幫助。

尚比亞連年發生針對華人惡性事件

另據環球時報報導，近年來，尚比亞先後發生多起針對華人華僑的惡性事件，2015年，基特韋一家中國公司遭歹徒入室搶劫，三死三傷；2017年，銅帶省恩多拉工業區一家中企遭持槍搶劫，一人死亡；2018年，基特韋發生針對中國商店的騷亂和搶劫；2019年，兩名華人在中央省蒙巴鎮自己的店舖內，被入室搶劫的歹徒殺害。

一名曾長期在當地工作的人25日受訪表示，受當地媒體和部分試圖打「反華牌」的政客影響，民眾才產生「反華」情緒，進而針對性犯罪。

尚比亞華人華僑總會副會長王新說，近期一些尚比亞民眾存在「病毒來自中國」、「需要離中國人遠點」等想法，對當地華僑產生了負面情緒。