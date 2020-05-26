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造謠美國「吃新冠死者人肉」 至道學宮被封號

世界日報 / 中國新聞組╱上海26日電
至道學宮多次造謠被微信永久封禁，曾稱美國必解體。擷自微信
至道學宮多次造謠被微信永久封禁，曾稱美國必解體。擷自微信

擁有百萬粉絲的微信公眾號「至道學宮」，因發布不實信息、煽動誤導類內容，近期被平台封禁處理。「至道學宮」曾發布多篇謠言文章，近期一篇名為《瀕死：美國沉沒》的文章中，更宣稱美國將新冠肺炎死者做成凍肉，「搞成人肉漢堡包、人肉熱狗」。

澎湃新聞報導，「至道學宮」在中國頗受中老年人喜愛，閱讀量動輒幾百萬，已經好幾年位居公眾號榜單的前列，但該號發表的文章，卻相當反智。近期一篇名為《瀕死：美國沉沒》的文章中，聲稱美國已超過100萬人死於疫情，屍體無法處理，最後製成「人肉漢堡包、人肉熱狗，給其他的美國人吃掉了」，又說「美國人吃人肉是傳統。他們也就是最近幾十年才不吃」。

此外，在《學英語會讓人變傻》文章中，更宣稱漢語是全球語言之母，英語是一種低級語言，是漢語的第四代劣化產物。

據報導，不止是寫美國，至道學宮還撰寫過《印度，世界文明的貧民窟》、《歐洲中心論，人類文明史上最大的騙局（上）》、《真正的奧運會，其實是一部淫亂史》、《日本病在癌變，日本已成無可救藥的東亞病夫》等文章。

目前至道學宮共8個系列相關帳號，因涉及批量發布相關謠言，均進行帳號封禁處理。微博上目前仍有名為「至道學宮」的帳號，帳號放出二維碼，邀請用戶直接添加微信好友，會將文章直接發送至個人微信。

目前，「至道學宮」在微博發布的文章仍可查看，比如在《預言：美國必將解體》中寫道：美國離解體已經不遠了。

「至道學宮」曾被質疑是否宣揚「盲目排外和復古」，官網則回應是在全球化時代中「秉持民族、競爭、鬥爭立場，弄明白什麼是該學的，什麼不該學」。有網友因其獵奇、反智言論，斥為「自媒體邪教」。

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說美國吃人肉 中國微信號至道學宮被刪

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