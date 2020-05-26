死神漫畫「黑美」？中國駐法大使：帳號遭盜

世界日報 / 中國新聞組 / 北京26日電
中國駐法使館稱推特遭假冒。擷自推特
中國駐法使館稱推特遭假冒。擷自推特

一幅以中國大使館名義發出的譏諷美國的漫畫在法國引發譴責後，中國駐法大使館昨日表示，其官方推特帳號遭人假冒「發布不實信息」；隨後不久，這幅漫畫被撤下。

法廣網報導，這幅引發爭議的漫畫上，畫了一個死神，穿着美國國旗顏色的外套，站在最後一個緊緊關閉的大門口，門楣上寫着「香港」。前面幾個血淋淋的大門門楣依次標明：伊拉克、敘利亞，烏克蘭，委內瑞拉。

在死神手持的鐮刀上，一個污點被的網友認為是象徵猶太教的大衛星，他們認為這幅漫畫散播著所謂美國以色列聯手在香港搗亂的反猶及陰謀論信息。但有網友指出，這張漫畫是由另一張漫畫衍生而來，在那一張漫畫上，死神身上背著中國國旗，手持鐮刀從幾個大門依次經過，它們分別標出：內蒙古，新疆，西藏，香港，台灣。鐮刀上有同樣的污點。

報導指出，中國駐法大使館昨日在其官方網站發表聲明稱：使館發現有人假冒用我館官方推特帳號發布標題為「Qui est le prochain ? (誰是下一個)」的圖片，「我們對這種損害中國使館名譽的行為予以嚴厲譴責」，「我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠。」

巴黎政治學院教授Bondaz指出：「那幅漫畫上中國大使館的+點讚+仍在。中國大使館很不容易承認自己的錯誤，並向讀者道歉」。Bondaz認為，中國大使館的做法既不專業，且不正直，「中國外交不配這樣，應該更好，真的。」

大使館 香港

延伸閱讀

推特瘋傳「構成我的五部漫畫」人氣排行揭曉 你心中的名單上榜了嗎？

麥人杰漫畫新作鐵男孩問世 未來規劃動畫影集

《鬼滅》劇場版「無限列車篇」最新中文預告釋出 炎柱登場瞬間燃爆🔥

美欲懲罰澳洲維省加入一帶一路 美駐澳大使緩頰

相關新聞

一生傳奇勝電影 澳門賭王何鴻燊98歲逝世

縱橫港澳的賭王何鴻燊，以九十八歲高齡，廿六日在香港養和醫院逝世。一個港澳傳奇故事，劃上句號。

習近平：要全面加强練兵備戰 堅決維護國家主權

中共中央總書記習近平26日下午在出席十三届全國人大三次會議解放軍和武警代表團會議時強調，這場疫情對世界格局產生了深刻影響...

陸修涉台法律？ 學者：圍繞去年習談話

親北京的香港文匯網昨引述專家稱，大陸涉台法律將會有一系列的動作，作出一定的安排，並列入大陸全國人大常委會今後「確保憲法全...

兩年抱4孫何猷君圓賭王男孫夢 網友：極速開枝散葉

一代賭王何鴻燊今日（26日）逝世，享年98歲。何家近年可說是開枝散葉的黃金時期，喜事一樁接一樁，何鴻燊兩年內連抱4孫，其中更由25歲的兒子何猷君與大陸名模妻子奚夢瑤，一年內極速圓滿賭王的何家男孫夢。

鄧小平見賭王 也要說「恭喜發財」

賭王的另一個傳奇，是家族傳奇。他有四房太太，大太太黎婉華是土生葡籍，當年澳門城中美女，由賭王奮力追得，兩人育有一男三女超...

資產1.9兆 澳門賭王何鴻燊逝世

澳門「賭王」何鴻燊昨（26）日逝世，享壽98。生前擁有澳博控股、新濠國際、信德集團等多家上市企業，資產最高達港幣5,00...

王炳忠：蔡英文批評港版國安法 自己卻修法整肅異己

港版國安法引發港人不滿上街頭抗議，過去新黨青年軍王炳忠、侯漢廷等人也曾因違反我國國安法遭起訴。王炳忠表示，蔡英文批評港版...

陸國防部：軍費增長很有必要

今年中國大陸國防支出預算一二六八○億元，比上年增長百分之六點六。大陸國防部發言人吳謙昨就軍費問題回應稱，中國大陸國防經費...

疫情改變世界 習近平：全面加強練兵備戰

中共總書記習近平昨天下午出席大陸全國人大解放軍和武警代表團會議時強調，這場疫情對世界格局產生深刻影響，對中國安全和發展也...

澳門賭王逝世…賭業版圖要洗牌了

何鴻燊是香港望族何東家族後人，因而擁有猶太、荷蘭、英國、中國等血統。到他成年時，不僅家道中衰，還逢日據香港。他後來回憶說...

賭界雙雄！霍英東、何鴻燊 半世紀恩怨繫於賭場

澳門「賭王」何鴻燊一生縱橫澳門賭業，在其成為霸主中，與已故香港富豪霍英東的相助有關，二人近半世紀恩怨亦皆繫於賭場。

讓澳門超越賭城 「一代賭王」何鴻燊的一生

何鴻燊（Stanley Ho）今天（26日）在香港養和醫院逝世，享壽98歲。「一代賭王」何鴻燊生前在澳門打造龐大的博彩帝...

熱門新聞

肺炎疫情壓垮？！深圳台企PCB廠總座驚傳意外身亡

賭王何鴻燊一生娶四房育十七子女 曾因財產狀告妻女

何鴻燊逝世享耆壽98歲 旗下4家上市公司股價大漲

澳門「賭王」何鴻燊逝世 資產最高達2.1兆元

澳門「賭王」何鴻燊病逝 四房家人聯合聲明

林鄭月娥：香港機場6月1日恢復轉機服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。