死神漫畫「黑美」？中國駐法大使：帳號遭盜

一幅以中國大使館名義發出的譏諷美國的漫畫在法國引發譴責後，中國駐法大使館昨日表示，其官方推特帳號遭人假冒「發布不實信息」；隨後不久，這幅漫畫被撤下。

法廣網報導，這幅引發爭議的漫畫上，畫了一個死神，穿着美國國旗顏色的外套，站在最後一個緊緊關閉的大門口，門楣上寫着「香港」。前面幾個血淋淋的大門門楣依次標明：伊拉克、敘利亞，烏克蘭，委內瑞拉。

在死神手持的鐮刀上，一個污點被的網友認為是象徵猶太教的大衛星，他們認為這幅漫畫散播著所謂美國以色列聯手在香港搗亂的反猶及陰謀論信息。但有網友指出，這張漫畫是由另一張漫畫衍生而來，在那一張漫畫上，死神身上背著中國國旗，手持鐮刀從幾個大門依次經過，它們分別標出：內蒙古，新疆，西藏，香港，台灣。鐮刀上有同樣的污點。

報導指出，中國駐法大使館昨日在其官方網站發表聲明稱：使館發現有人假冒用我館官方推特帳號發布標題為「Qui est le prochain ? (誰是下一個)」的圖片，「我們對這種損害中國使館名譽的行為予以嚴厲譴責」，「我館是假消息的受害者，希望大家不要傳謠、信謠。」

巴黎政治學院教授Bondaz指出：「那幅漫畫上中國大使館的+點讚+仍在。中國大使館很不容易承認自己的錯誤，並向讀者道歉」。Bondaz認為，中國大使館的做法既不專業，且不正直，「中國外交不配這樣，應該更好，真的。」