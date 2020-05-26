10年前一句「祖國萬歲」 博士艦長秒登熱搜

解放軍某導彈驅逐艦艦長趙岩泉在全國人大收到採訪時，因為回想起10年來讓他一直無法忘懷的一句話，讓他也因此登上了微博熱搜。

央視軍事報導，趙岩泉1996年考入海軍大連艦艇學院，完成本科和碩士的課程後，到海軍多艘新型艦艇工作，後回到軍校讀博，畢業後成長為一名「博士艦長」。

趙岩泉曾兩次參與亞丁灣、索馬里亞海域的護航行動。從2008年12月26日起，中國海軍已經派出35批護航編隊，為6700多艘商船提供護航任務。2015年，護航編隊還執行了葉門撤僑任務。

趙岩泉回憶10年前難忘的一幕，他隨蘭州艦執行第6批護航任務時，當護航編隊驅離了3艘疑似海盜小艇，又派遣4名特戰隊員對中國商船進行隨船護衛時，中國船長激動地在電台裡高呼「祖國萬歲！」趙岩泉則以「我是中國海軍，我正在此區域護航，如需要幫助，請在16頻道呼叫我」回應。

報導指出，作為海軍艦長，趙岩泉這樣為海軍「代言」：「想要環遊世界，就參加海軍吧！海軍作為國際化的軍種，是唯一一支能夠在和平時期整建製到國外去的軍隊。」但他也提醒，要成為一名海軍，也要忍受常人難以忍受的辛苦。「暈船都會經歷的，我自己就曾是暈船大王……吐吐更健康，慢慢就會適應了。」趙岩泉曾幽默地說。