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武漢全民大檢測 10天揪189無症狀者

世界日報 / 中國新聞組／北京26日電

武漢全員新冠病毒核酸篩查工作已進入尾聲，武漢市衛健委發布數據統計顯示，5月14日至23日武漢共計完成了657萬4000人次檢測，共發現了189例無症狀感染者，檢出率約為0.00287%，也就是說，每10萬人中約有2.87位無症狀感染者。

健康時報報導，武漢防疫指揮部14日下發《關於開展全市新冠病毒核酸篩查的緊急通知》，由此，武漢全市開始了新冠病毒核酸篩查「十天大會戰」。一場涉及上千萬人口的新冠病毒核酸篩查，在武漢正式拉開。

武漢市衛健委的數據顯示，武漢市在4月1至7日共進行了10.7萬次檢測，查出無症狀感染者223人，檢出率為每10萬人207人，約為目前檢出率的72倍。

此外，武漢重點商超和公共場所的核酸檢測也受到廣泛關注。截至5月23日，全市重點大型商超和餐飲協會會員餐飲企業共5.58萬人完成了核酸檢測工作，公交集團、地鐵運營公司、機場集團、武漢鐵路局共有近6萬名員工完成了核酸檢測，均無陽性結果。不少市民感慨：對恢復正常生活秩序更有信心了。

經過大排查發現的無症狀感染者傳染性強嗎？此前，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在國務院聯防聯控機制新聞發布會曾表示，研究發現，從個體水平來看，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的三分之一，對疫情擴散影響比較小。

5月19日，中華預防醫學會社會醫學分會主任委員、華中科技大學同濟醫學院公共衛生學院教授盧祖洵指出，武漢全民核酸檢測具有重要的意義。「海外疫情持續發展，武漢開展全民核酸檢測可以為其他國家提供經驗參考，包括實施的路徑方法、質量管理、問題和解決方案。」

武漢 疫情

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