貴州百靈苗藥治新冠？網友：自賣自誇…有點不要臉

貴州百靈官網發布消息稱，多項試驗結果顯示，公司獨家苗藥咳速停糖漿、咳清膠囊兩款藥品治療新冠肺炎（輕型和普通型）有利於疾病痊癒和新冠病毒轉陰，可縮短咳嗽時間。消息一出，不少網友表示質疑。但貴州百靈股價一改多日頹勢，應聲上漲6.07%

新京報報導，貴州百靈表示，根據已完成的《臨床統計報告》和《臨床總結報告》，咳速停糖漿組、咳清膠囊組在咳嗽痊癒率、平均咳嗽消失時間等主、次要療效指標上，相較於對照組顯示出更優的治療效果。

不過，不少網友對此結論表示懷疑，有人說，「連花清瘟、止咳糖漿…還有什麼？就請全部列舉出來吧」，也有人說，「自賣自誇就有點不要臉了，起碼花點錢請個像模像樣的專家學者用他們的嘴說出來啊！」還有網友搞笑說，「烏雞白鳳丸排隊中、怎麼能忘了六味地黃丸？」

據報導，咳速停糖漿組、咳清膠囊組的咳嗽痊癒率分別為60%、80%，高於對照的40%；與常規治療比較，咳速停糖漿組、咳清膠囊組平均咳嗽消失時間更短，且有縮短咳嗽消失時間的趨勢。

早在3月間，由中國中醫科學院中藥研究所生物安全實驗室完成的細胞體外試驗和動物體內試驗結果出爐。該團隊研發出具有中醫特色的「人冠狀病毒肺炎寒濕疫毒襲肺證小鼠病證結合模型」，並用此模型驗證新冠肺炎診療方案中推薦的系列方劑、連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、咳速停糖漿、咳清膠囊等16個已用於臨床抗新冠肺炎中成藥品種。結果顯示，這些藥物可顯著減輕模型小鼠肺部炎性損傷、降低肺組織中病毒載量及炎性因子含量、並提高外周血中免疫細胞比例。

報導指出，此消息讓貴州百靈股價一改持續數日的頹勢，漲至每股8.74元，上漲6.07%。