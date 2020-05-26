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韓企千人大軍 免隔離通道赴中
中、韓5月1日起開始實施「快速入境通道制度」，檢疫結果陰性者隔天起免隔離即可上工，南韓各大企業紛紛向中國派遣人力，為復工做準備。其中，三星、LG等大型韓企1000多名員工已前往中國。
綜合韓媒報導，LG下屬集團的240多名員工於3日最先通過該通道飛抵南京，之後LG再次派遣170餘名員工赴位於廣州的OLED工廠。另一電子巨頭三星集團已加派300名工程師，前往中國西安的記憶體晶片廠。
包含承包商工程師在內的這批人力，在22日從仁川國際機場搭乘包機赴中。他們赴中國主要透過中、韓最近規畫的商務人士快速通關計畫，允許入境時只須接受新冠肺炎篩檢，毋須自主隔離14日。
在此之前，三星電子副會長李在鎔於上周訪視西安廠，呼籲提前準備即將到來的變化，指出「沒有多少時間可以浪費了」。
三星4月利用一項特別入境計畫，派第一批工程師前往西安廠。三星去年宣布，加碼投資西安廠80億美元，該公司自2017年來已投資西安廠70億美元。
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