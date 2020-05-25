港媒：解放軍航母參加軍演意圖不在東沙島

日本共同社大約兩周前曾報道說，今年8月，解放軍將在海南島附近的南海海域舉行一場演習，而演習的目的可能是要奪取目前由台灣方面實際控制的東沙島。

日本共同社的相關消息報道之後，台灣方面立刻召開國防部記者會。 台灣國防部發言人史順文在會上強調，「對周邊共軍演訓與軍事動態，國軍運用聯合情監偵作為，對周遭情況都能充分掌握、及時應處」。

不過，香港《南華早報》在上周日（5月24日）發表的一篇文章中引述軍事觀察人士的話說，解放軍的航空母艦將參加今夏在南中國海舉行的軍演，但是意圖不在奪取台灣實際控制的東沙島和太平島在內的南海島嶼。

一名掌握解放軍軍方內部消息的人士向《南華早報》透露說，屆時將有一艘航母艦隊經過東沙島，最終抵達位在台灣東南部的菲律賓海的軍演地點。不過目前尚不知道，參加軍演的將是遼寧號還是山東號航母。

這名消息人士還表示，東沙島上駐扎的台灣海巡署人員只有200多人，「解放軍動用航母戰鬥群佔領如此小的島沒有意義」。他還說，登陸訓練是解放軍的常規訓練項目。

《南華早報》還引述了台灣前海軍新江艦長呂禮詩的分析認為，中國在南中國海已經開發了8個人工島，東沙島和太平島都失去了地緣戰略的重要性。

《南華早報》引述香港軍事專家宋忠平的看法表示，解放軍將於8月在南海舉行的軍演是對5月中旬在渤海灣開始的為期兩個半月的軍演的延伸。他認為，「這兩場軍演是為了警告蔡英文和美國，解放軍在涉及台灣和南中國海議題上已做好充分准備」。

今年5月11日，中國海事局發布通告，唐山港附近渤海海域於14日起舉行實彈射擊，為期兩個半月。通告指出，5月14日零時至7月31日24時，請所有無關船舶和人員停止在此時間段、此管制區域內的一切活動。

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