提升競爭力 港交所擬將IPO周期改為1天

中美摩擦再度升溫，在美國上市的中概股，擬回流香港上市，為使IPO市場更有效率，港交所正考慮縮短新股上市的招股結算周期，希望由五天減至一天，以增市場競爭力。消息傳出，港交所原定今（25）日討論，但會面改期。

香港文匯報報導，市場人士表示，贊成縮短IPO周期是普遍情況，但若縮短至只有一天，散戶及部分券商會受一定影響。

金利豐證券研究部執行董事黃德幾表示，五天的IPO結算周期太長，衍生很多問題，對上市公司及包銷商而言，IPO周期長會使市場波動與不可測性增加；對投資者而言，付出的孖展利息成本較大，資金周轉也變得困難了；對券商而言，流動資金會被鎖死，資金成本也較大。

不過，黃德幾也質疑將IPO周期縮短至一天，香港金融基建能否跟得上，需考量。特別是券商會因為IPO周期縮短而減少利息收入，業界會有一定意見。將IPO周期大幅縮減，未必會是吸引公司來港上市的主要原因。

資深投資銀行家溫天納則表示，在其他國際市場，IPO周期的確可以短至1天，因為外國不少市場已經全盤電腦化及無紙化，加上以國際配售為主，所以IPO需時可以較短。但香港情況不同，首先是散戶投資者占IPO的一定體量，IPO只做一天的話，難以照顧散戶利益，特別是傳統入票填表、申請認股的散戶，甚至散戶很容易錯過心儀企業的IPO。

其次，溫天納認為，香港交易尚未無紙化，股票過戶、券商、銀行的系統未連上，若遇上熱門企業的IPO，數以十萬計的認購申請，需趕在一天之內，湧入相關網路遞交IPO申請，並進行抽選、公布結果、完成過戶及退款程序等，部分券商的系統或難以負荷。若要縮短時間，兩至五天是較好的安排。